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≡ "Едем-едем - холодно" - ТОО "Турксиб-Астана" оштрафовали после жалобы пассажирки поезда "Костанай-Алматы"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45658
"Едем-едем - холодно" - ТОО "Турксиб-Астана" оштрафовали после жалобы пассажирки поезда "Костанай-Алматы"
Отправлено: 05.12.22 - 20:09
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Жительница Костаная Тоғжан ҚАБДЕН пожаловалась "НГ" на снег в 17-м вагоне поезда 043ЦА, сопроводив свое сообщение видеокадрами. "НГ" пообщалась с юристом компании ТОО "Турксиб-Астана", который заявил, что видео - фейковое и даже заказное.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1292
Re: "Едем-едем - холодно" - ТОО...
Отправлено: 05.12.22 - 20:09
#1
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Штраф 50 тыс тенге. Просто смешно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5645
Re: "Едем-едем - холодно" - ТОО...
Отправлено: 05.12.22 - 20:23
#2
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Вчера супруга приехала на уральском, 13 вагон, туалеты не работали, люди ходили в соседний вагон, на тамбуре дверь не закрывалась до конца, света не было.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3415
Re: "Едем-едем - холодно" - ТОО...
Отправлено: 05.12.22 - 21:12
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
, туалеты не работали, люди ходили в соседний вагон, на тамбуре дверь не закрывалась до конца, света не было.


А, ещё жадные до денег казахское руководство АО "Пассажирские перевозки" дочки КТЖ, хотело буквально совсем недавно, поднять цены именно на нижние места в купейных вагонах.
Это примерно из той же оперы что и в Экибастузе: - тариф на тепло подняли, но КАЧЕСТВО предоставления услуг ( то есть предоставления тепла) оставляет желать ЛУЧШЕЕ.
С ними Токаев точно Новый Казахстан - НЕ ПОСТРОИТ.
Он даже уже и Архимеда с собой НЕ ВЗЯЛ: - будет голосовать и ехать в Новый Казахстан автостопом.
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