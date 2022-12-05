Отправлено: - 13:32

Говорят, что у капитала нет национальности, есть только прибыль. Наша массовая нищета, это чья-то нехилая прибыль.

Цитата:Автор опять сочиняет..Те же США, Германия, Франция, по количеству капитала и миллиардеров одни из первых и что, там народ нищий?