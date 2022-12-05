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≡ О чём молчат правители
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45658
О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 13:32
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У нашей бедности имеются истоки. Если вернуться во времени немного назад, то я работал на успешном госпредприятии. Получал зарплату по утвержденной схеме и премиальные. С приходом рынка премия потекла в карманы иностранной фирмы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20424
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 13:32
#1
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Цитата:
Говорят, что у капитала нет национальности, есть только прибыль. Наша массовая нищета, это чья-то нехилая прибыль.


Автор опять сочиняет..
Те же США, Германия, Франция, по количеству капитала и миллиардеров одни из первых и что, там народ нищий?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
960
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 14:16
#2
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Не равняй, там структура капитала и его происхождение другое. Там его зарабатывали, т.е. развивали. А у нас прихватизировали и распродали, разницу чуешь?
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
74
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 14:44
#3
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Цитата:
111:
Автор опять сочиняет.


Автор оттуда и приехал. Зять из Сан-Франциско, Дочь во Франкфурте на Майне. А для 111 только суслики инородцы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3415
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 15:13
#4
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Зять из Сан-Франциско, Дочь во Франкфурте на Майне.


И что вы тут делаете: - в стране загнивающего капитализма с потугами пытающее ввойти в 50-ку индустриально-развитых стран мира, лишённый и премии и повышенного оклада, тем более с наличием родственников проживающими в ПЕРВОЙ и ТРЕТЬЕЙ эконимиках мира ???
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
74
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 15:20
#5
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Цитата:
ACROS:
И что вы тут делаете:

Здесь я легко стал предпринимателем и материально помогал детям за Бугром. А сейчас попал под коронавирус.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20424
О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 15:23
#6
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Автор оттуда и приехал. Зять из Сан-Франциско, Дочь во Франкфурте на Майне. А

С какой гордостью это совран.., ой, сказано..
Прям так и вижу гордого человечека в окошке в российской хрущевке под Челябинском..
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
74
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 16:17
#7
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Цитата:
111:
С какой гордостью это совран.., ой, сказано..


Готов общаться на немецком, легко. А то, что ты не любишь утверждать о том, чего не знаешь, в чём не смыслишь ничего, опять же признак мышления на уровне...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20424
О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 17:00
#8
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Готов общаться на немецком, легко

Не в этом дело..
Возьми себя и меня.
Я всегда даю точное свое местоположение, хоть по фото, хоть с привязкой к геолокации..
Ты отеудато с Америки, находился в России, теперь выясняется что тут, без какого либо малейшего доказательства..
А потому сам понимаешь, что это как минимум некрасиво врать..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13233
О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 19:32
#9
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Здесь я легко стал предпринимателем и материально помогал детям за Бугром. А сейчас попал под коронавирус.

Ну вот а говорят ещё живём плохо
Один предприниматель из костаная может содержать всю родню в этих ваших хан сранцисках и франфруктах на майнах
Сидят видать там в кремниевой долине бедные айтишники и ждут перевода на каспи пяти тысяч тенге от родича из Казахстана)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
127
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 20:07
#10
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Наша массовая нищета, это чья-то нехилая прибыль.


....прибеднятся не стоит вы ещё в нормальном сказать положении живёте.Проедте в страны Кавказа Грузию или Армению там люди живут в предужашающем положении не работы не денег.В Грузии много просящих людей которые прилично выглядят не бомжи и не алкоголики.Вот там настоящая нищета.Советские пятиэтажки зачуханные,со времён Союза никто не красит или белит ужасно смотреть.Один только Телави чего стоит.Да и туристов прично много но экономика не в лучшем скажем положении...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
127
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 20:09
#11
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Цитата:
abaika95:

.....ты ведь знаешь кому принадлежат ресурсы страны,примеры привести аль сам знаешь?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5645
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 20:38
#12
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Каждый день выкладывают материалы в поисках виноватых , в причинах о плачевных делах и ответы всё трудней найти на поставленные вопросы. Возможно собраться всем обиженным, сокрушить обидчиков и начать с чистого листа?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3415
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 21:00
#13
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Цитата:
сайлау курманов:
сокрушить обидчиков и начать с чистого листа?


Уже же было, в 17 году, прошлого века: - "....мы всё до основания разрушим, мы наш, мы новый мир построим....."
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