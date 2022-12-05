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О чём молчат правители
О чём молчат правители
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45658
О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 13:32
У нашей бедности имеются истоки. Если вернуться во времени немного назад, то я работал на успешном госпредприятии. Получал зарплату по утвержденной схеме и премиальные. С приходом рынка премия потекла в карманы иностранной фирмы.
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Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 13:32
Цитата:
Автор опять сочиняет..
Те же США, Германия, Франция, по количеству капитала и миллиардеров одни из первых и что, там народ нищий?
Говорят, что у капитала нет национальности, есть только прибыль. Наша массовая нищета, это чья-то нехилая прибыль.
Автор опять сочиняет..
Те же США, Германия, Франция, по количеству капитала и миллиардеров одни из первых и что, там народ нищий?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 960
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 14:16
Не равняй, там структура капитала и его происхождение другое. Там его зарабатывали, т.е. развивали. А у нас прихватизировали и распродали, разницу чуешь?
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 14:44
Цитата:
Автор оттуда и приехал. Зять из Сан-Франциско, Дочь во Франкфурте на Майне. А для 111 только суслики инородцы.
111:
Автор опять сочиняет.
Автор опять сочиняет.
Автор оттуда и приехал. Зять из Сан-Франциско, Дочь во Франкфурте на Майне. А для 111 только суслики инородцы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3415
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 15:13
Цитата:
И что вы тут делаете: - в стране загнивающего капитализма с потугами пытающее ввойти в 50-ку индустриально-развитых стран мира, лишённый и премии и повышенного оклада, тем более с наличием родственников проживающими в ПЕРВОЙ и ТРЕТЬЕЙ эконимиках мира ???
Salnik Anatoliy:
Зять из Сан-Франциско, Дочь во Франкфурте на Майне.
Зять из Сан-Франциско, Дочь во Франкфурте на Майне.
И что вы тут делаете: - в стране загнивающего капитализма с потугами пытающее ввойти в 50-ку индустриально-развитых стран мира, лишённый и премии и повышенного оклада, тем более с наличием родственников проживающими в ПЕРВОЙ и ТРЕТЬЕЙ эконимиках мира ???
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 15:20
Цитата:
Здесь я легко стал предпринимателем и материально помогал детям за Бугром. А сейчас попал под коронавирус.
ACROS:
И что вы тут делаете:
И что вы тут делаете:
Здесь я легко стал предпринимателем и материально помогал детям за Бугром. А сейчас попал под коронавирус.
О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 15:23
Цитата:
С какой гордостью это совран.., ой, сказано..
Прям так и вижу гордого человечека в окошке в российской хрущевке под Челябинском..
Salnik Anatoliy:
Автор оттуда и приехал. Зять из Сан-Франциско, Дочь во Франкфурте на Майне. А
Автор оттуда и приехал. Зять из Сан-Франциско, Дочь во Франкфурте на Майне. А
С какой гордостью это совран.., ой, сказано..
Прям так и вижу гордого человечека в окошке в российской хрущевке под Челябинском..
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 16:17
Цитата:
Готов общаться на немецком, легко. А то, что ты не любишь утверждать о том, чего не знаешь, в чём не смыслишь ничего, опять же признак мышления на уровне...
111:
С какой гордостью это совран.., ой, сказано..
С какой гордостью это совран.., ой, сказано..
Готов общаться на немецком, легко. А то, что ты не любишь утверждать о том, чего не знаешь, в чём не смыслишь ничего, опять же признак мышления на уровне...
О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 17:00
Цитата:
Не в этом дело..
Возьми себя и меня.
Я всегда даю точное свое местоположение, хоть по фото, хоть с привязкой к геолокации..
Ты отеудато с Америки, находился в России, теперь выясняется что тут, без какого либо малейшего доказательства..
А потому сам понимаешь, что это как минимум некрасиво врать..
Salnik Anatoliy:
Готов общаться на немецком, легко
Готов общаться на немецком, легко
Не в этом дело..
Возьми себя и меня.
Я всегда даю точное свое местоположение, хоть по фото, хоть с привязкой к геолокации..
Ты отеудато с Америки, находился в России, теперь выясняется что тут, без какого либо малейшего доказательства..
А потому сам понимаешь, что это как минимум некрасиво врать..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13233
О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 19:32
Цитата:
Ну вот а говорят ещё живём плохо
Один предприниматель из костаная может содержать всю родню в этих ваших хан сранцисках и франфруктах на майнах
Сидят видать там в кремниевой долине бедные айтишники и ждут перевода на каспи пяти тысяч тенге от родича из Казахстана)
Salnik Anatoliy:
Здесь я легко стал предпринимателем и материально помогал детям за Бугром. А сейчас попал под коронавирус.
Здесь я легко стал предпринимателем и материально помогал детям за Бугром. А сейчас попал под коронавирус.
Ну вот а говорят ещё живём плохо
Один предприниматель из костаная может содержать всю родню в этих ваших хан сранцисках и франфруктах на майнах
Сидят видать там в кремниевой долине бедные айтишники и ждут перевода на каспи пяти тысяч тенге от родича из Казахстана)
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 127
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 20:07
Цитата:
....прибеднятся не стоит вы ещё в нормальном сказать положении живёте.Проедте в страны Кавказа Грузию или Армению там люди живут в предужашающем положении не работы не денег.В Грузии много просящих людей которые прилично выглядят не бомжи и не алкоголики.Вот там настоящая нищета.Советские пятиэтажки зачуханные,со времён Союза никто не красит или белит ужасно смотреть.Один только Телави чего стоит.Да и туристов прично много но экономика не в лучшем скажем положении...
Salnik Anatoliy:
Наша массовая нищета, это чья-то нехилая прибыль.
Наша массовая нищета, это чья-то нехилая прибыль.
....прибеднятся не стоит вы ещё в нормальном сказать положении живёте.Проедте в страны Кавказа Грузию или Армению там люди живут в предужашающем положении не работы не денег.В Грузии много просящих людей которые прилично выглядят не бомжи и не алкоголики.Вот там настоящая нищета.Советские пятиэтажки зачуханные,со времён Союза никто не красит или белит ужасно смотреть.Один только Телави чего стоит.Да и туристов прично много но экономика не в лучшем скажем положении...
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 127
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 20:09
Цитата:
.....ты ведь знаешь кому принадлежат ресурсы страны,примеры привести аль сам знаешь?
abaika95:
.....ты ведь знаешь кому принадлежат ресурсы страны,примеры привести аль сам знаешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5645
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 20:38
Каждый день выкладывают материалы в поисках виноватых , в причинах о плачевных делах и ответы всё трудней найти на поставленные вопросы. Возможно собраться всем обиженным, сокрушить обидчиков и начать с чистого листа?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3415
Re: О чём молчат правители
Отправлено: 05.12.22 - 21:00
Цитата:
Уже же было, в 17 году, прошлого века: - "....мы всё до основания разрушим, мы наш, мы новый мир построим....."
сайлау курманов:
сокрушить обидчиков и начать с чистого листа?
сокрушить обидчиков и начать с чистого листа?
Уже же было, в 17 году, прошлого века: - "....мы всё до основания разрушим, мы наш, мы новый мир построим....."
-
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