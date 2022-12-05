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"Едем-едем - холодно" - ТОО "Турксиб-Астана" оштрафовали после жалобы пассажирки поезда "Костанай-Алматы"
"Едем-едем - холодно" - ТОО "Турксиб-Астана" оштрафовали после жалобы пассажирки поезда "Костанай-Алматы"
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