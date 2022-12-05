Отправлено: - 21:12

сайлау курманов:

, туалеты не работали, люди ходили в соседний вагон, на тамбуре дверь не закрывалась до конца, света не было.

Цитата:А, ещё жадные до денег казахское руководство АО "Пассажирские перевозки" дочки КТЖ, хотело буквально совсем недавно, поднять цены именно на нижние места в купейных вагонах.Это примерно из той же оперы что и в Экибастузе: - тариф на тепло подняли, но КАЧЕСТВО предоставления услуг ( то есть предоставления тепла) оставляет желать ЛУЧШЕЕ.С ними Токаев точно Новый Казахстан - НЕ ПОСТРОИТ.Он даже уже и Архимеда с собой НЕ ВЗЯЛ: - будет голосовать и ехать в Новый Казахстан автостопом.