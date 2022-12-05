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Шесть лет тюрьмы за картошку, которую никто не видел - Прения по делу о хищении сельскохозяйственных субсидий прошли в Костанае
Шесть лет тюрьмы за картошку, которую никто не видел - Прения по делу о хищении сельскохозяйственных субсидий прошли в Костанае
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