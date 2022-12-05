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≡ 70% казахстанцев накопили в ЕНПФ меньше миллиона тенге – мажилисмен
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45655
70% казахстанцев накопили в ЕНПФ меньше миллиона тенге – мажилисмен
Отправлено: 05.12.22 - 15:49
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Депутат мажилиса Анатолий Бойчин сообщил, что 68% казахстанцев-вкладчиков ЕНПФ имеют не более миллиона тенге накоплений на счету. Глава ЕНПФ объяснил, что большинство вкладчиков фонда копят на пенсию не более трёх лет.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4864
Re: 70% казахстанцев накопили в ЕНПФ меньше миллиона тенге –...
Отправлено: 05.12.22 - 15:49
#1
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комедия - депутаты друг друга уговорили, что народ сам виноват в том, что маленькие цифры отложенных накоплений. :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11789
70% казахстанцев накопили в ЕНПФ меньше миллиона тенге – мажилисмен
Отправлено: 05.12.22 - 16:06
#2
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Цитата:
Алиса:
Комедия ч.2 - разрешили снимать излишки , зная что их нет не у кого.
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