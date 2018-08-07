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≡ Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45655
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 07.08.18 - 12:07
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Причина — просадки фундаментов, которые повлекли за собой разрушения стен. Причем один из домов выглядит практически готовым к сдаче, стройка остановилась на стадии черновой отделки.
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Г
Гость
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 08.08.18 - 10:39
#45
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Даже ветер в пустыне заставили на себя работать хитрые арабы. Построили аэродинамически выверенный отель в спаренном виде. Между зданиями на пилоне установили ветряк, который полностью обеспечивает электроэнергией. Нашел в Астане жалкую копию этого здания. Спросил для чего соединили между собой эти здания? Говорят клерки бегают там по этому коридору, таская подписанные бумажки от одного бастыка к другому)))))
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3578
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 08.08.18 - 17:05
#46
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Цитата:
Sniper:
другой уровень мышления. Король арабский спросил у народа. Что будем делать с нефтянными доходами? Тупо проедим, или займемся делами? Народ выбрал другое. С тех пор там строятся крупнейшие в мире отели-небоскребы, фонтаны, часы. Всякий уважающий себя турист стремится побывать в Дубае. И порыдать возле фонтана, или полюбоваться отелем небоскребом.

Источник:


Шал (уважительное обращение к людям почтенного и пожилого возраста), за арабов конечно они молодцы! Я не против строительства небоскрёбов, привлечения инвесторов и туристов, но в данном случае, в заметке речь идёт о пятиэтажках, которые не смогли ввести в эксплуатацию без непредвиденных эксцессов. Выше доморощенные товарищи, да и не только, озвучивают, что мало или вообще отсутствуют квалифицированные специалисты, в частности проектировщики и.т.д. также до пяти этажей могут принимать частные организации, а не государственные.

На счёт различных специалистов задействованных строительной индустрии (архитекторы, проектировщики, сметчики, геодезисты, дизайнеры и.т.д), конечно надо их обучать и повышать квалификацию, если действительно они в этом нуждаются. Тем более мы же хотим в масштабах области осуществить индустриализацию и по другим направлениям, ищем иностранных инвесторов, планируем дополнительно к имеющимся производствам, организовать сборку тракторов, мониторов, телевизоров и др. Тем самым поднять экономику региона. Главное чтобы был сбыт по стране, на региональном уровне и ближнее зарубежье. Ничего зазорного в этом нет, надо оптимизмом подходить к этому вопросу, даже в СССР в своё время, начиная с периода правления Сталиным помогали европейцы с американцами, не бесплатно конечно, привлекались иностранные инженера, технологий, строились спроектированные ими заводы и фабрики. В последние время те же копейки выпускались на линии Fiat, позже "восьмёрки" опять же помогли Porche, штамповали их по 20-30 лет, но в мировом масштабе они не были конкурентоспособными. У нас КСК работала, относящее к текстильной промышленности, сырьё в виде шерсти своя, ткань была востребована, то есть конкурентный товар. Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17419
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Отправлено: 08.08.18 - 19:02
#47
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Цитата:
Kairat stayer:Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.

Думайте, кто не дает. Самообманом заниматься не запрещается.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15445
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 08.08.18 - 19:23
#48
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Цитата:
Kairat stayer:
Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.

Источник:

От таких мыслей экономика не восстановится. И тут есть порочный круг: допустим, можем. Но для уменьшения себестоимости нужны большие мощности, а куда сбывать большое количество продукции в 18-миллионном Казахстане, где ещё транспортные расходы возьмут хорошую статью? Втиснуться на экспортные рынки - это нужны очень-очень высокая конкурентоспособность.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3578
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 08.08.18 - 19:59
#49
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Цитата:
maxsaf:
Вкратце: 58-14. (...)сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленное небрежное их исполнение (...) влечет за собой лишение свободы на срок не ниже одного года, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела с конфискацией имущества.

Источник:


К чему Ваш данный пост? Не спешите, тоже вкратце: Статья 58 Уголовного Кодекса СССР, в частности санкции, в целом не гуманные, жестокие и бесчеловечные даже по тем временам, борьба с врагами народа, инакомыслящими шла, сколько народу с семьями погубили в лагерях, во время репрессии массово карательные меры применялись, в том числе допускались расстрелы неповинных людей.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3578
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 08.08.18 - 20:03
#50
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Цитата:
Victor Yang:
От таких мыслей экономика не восстановится. И тут есть порочный круг: допустим, можем. Но для уменьшения себестоимости нужны большие мощности, а куда сбывать большое количество продукции в 18-миллионном Казахстане, где ещё транспортные расходы возьмут хорошую статью? Втиснуться на экспортные рынки - это нужны очень-очень высокая конкурентоспособность.

Источник:


Время покажет, посмотрим как региональные проекты заработают, в том числе с привлечёнными инвесторами, относительно последних будут всё просчитывать, если не будет экономической выгоды, тогда они не будут вкладываться.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3578
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 08.08.18 - 20:10
#51
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Цитата:
Victor Yang:
Втиснуться на экспортные рынки - это нужны очень-очень высокая конкурентоспособность.

Источник:


На вскидку доморощенные ТОО "ДЕП" и "Жас канат" втиснулись же на экспортные рынки, да согласен единицы, но работать в этом направлении следует, в том числе с привлечением иностранного капитала и их технологии.
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S
Sniper
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Отправлено: 09.08.18 - 08:12
#52
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Я знаю, что в области проводились исследования на тему определения конкурентоспособности и эффективности производства в области. Вывод не утешительный. Вверху Россия со схожей экономикой и производством. Внизу Китай, который готов задушить на корню любого конкурента. Любое новое производство способно продержаться лишь несколько лет, пока инвестор способен финансировать предприятие за счет собственных средств. О создании прибыли и возврате долгов не может быть и речи.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17419
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Отправлено: 09.08.18 - 09:30
#53
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Цитата:
Kairat stayer:К чему Ваш данный пост?

К тому что подобные "эпические провалы" (в том числе складывающиеся карточные домики) бьют по программе 7-20-25, программе переселения, ухудшают в целом демографическую ситуацию, подрывают доверие народа своему государству, это все очень серьезно, и несет за собой последствия. Дом казалось бы не мой, квартиру в нем я не покупал, затраты раскидать на всех граждан - по 150 тенге с человека выходит в виде налогов. Но я бы предпочел потерять их, выронив из кармана, чем видеть такое...
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Г
Гость
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 09.08.18 - 13:29
#54
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Цитата:
maxsaf:
бьют по программе 7-20-25,

Источник:

Да брось..
Любому дай эту программу, любой заселится по ней в доме напротив этого и еще будет целовать руки тому кто дал..
Не знаешь ты свой народ..
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3578
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 09.08.18 - 17:08
#55
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Цитата:
maxsaf:
К тому что подобные "эпические провалы" (в том числе складывающиеся карточные домики) бьют по программе 7-20-25, программе переселения, ухудшают в целом демографическую ситуацию, подрывают доверие народа своему государству, это все очень серьезно, и несет за собой последствия. Дом казалось бы не мой, квартиру в нем я не покупал, затраты раскидать на всех граждан - по 150 тенге с человека выходит в виде налогов. Но я бы предпочел потерять их, выронив из кармана, чем видеть такое...

Источник:


Согласен очень серьёзный вопрос, наказание виновных, на основании собранных материалов будет назначать наш гуманный Суд, учтут характер и степень общественной опасности нарушении, смягчающие и отягчающие обстоятельства, нанесённый вред государству и.т.д. выше в посте за №42, Алексу ранее отвечал, цитирую:

O tempora, o mores! Как говорил Цицерон О времена! О нравы! осуждая и подчёркивая неслыханный характер события. Какое еще болото, ты же более-менее образованный человек, не-то что , некоторые грамотеи. В своё время Петр 1 на устье Невы в болотистой местности построил Санкт-Петербург. Конечно тогда времена и нравы другие были, тогда он вместе с боярами головы рубил, а сейчас мы гуманные, надеюсь установят виновных и накажут по всей строгости Закона.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25566
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Отправлено: 28.09.20 - 20:49
#56
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Цитата:
Shegendalf:
Вот я поправил.

Для абайки...
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25566
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 28.09.20 - 20:52
#57
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Статья за 07.08.2018 года. В НГ...Цитата:
drakon:
Для абайки...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13231
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Отправлено: 28.09.20 - 21:03
#58
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Цитата-/Для абайки.../



Для дракона

Жильцы,жильцы......были?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3578
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Отправлено: 05.12.22 - 15:39
#59
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Выше в посте за номером 42, в 2018 году, отдельным "грамотеям" отмечал.

Цитата:
Kairat stayer:
В степи двадцатиэтажками следует повременить, тут не можем очередные пятиэтажки построить и ввести в эксплуатацию на радость будущим жильцам. Выше критику отдельных товарищей на счёт скотча и изоленты считаю уместными, еще в пример Сингапур ставим, нам до них, как до луны на лошади скакать. Там одна из высотных-здание бизнес-центра (Tanjong Pagar Centre, 68 этажей, высотой 290 метров), это пока действительно недосягаемый для нас уровень.

O tempora, o mores! Как говорил Цицерон О времена! О нравы! осуждая и подчёркивая неслыханный характер события. Какое еще болото, ты же более-менее образованный человек, не-то что , некоторые грамотеи. В своё время Петр 1 на устье Невы в болотистой местности построил Санкт-Петербург. Конечно тогда времена и нравы другие были, тогда он вместе с боярами головы рубил, а сейчас мы гуманные, надеюсь установят виновных и накажут по всей строгости Закона.
Профайл
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