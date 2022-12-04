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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1691
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 22:36
Цитата:
Всмысле брякнуть, а там хоть трава не расти!?
111:
Этого не объяснить.. Это как с настоящими викингами, или печенегами.. Определяется немного по другому..
Этого не объяснить.. Это как с настоящими викингами, или печенегами.. Определяется немного по другому..
Всмысле брякнуть, а там хоть трава не расти!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 22:41
Цитата:
Ну..
Если не шаришь о чем речь, почитай про наблюдения генетиков..
Или ты на глаз как то собрался отличать только по фото?
Don Julio:
Всмысле брякнуть, а там
Всмысле брякнуть, а там
Ну..
Если не шаришь о чем речь, почитай про наблюдения генетиков..
Или ты на глаз как то собрался отличать только по фото?
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1691
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 22:57
Цитата:
Хо-хо!
О хо-хо!?
Цитата:
Бугага!
То есть, как?
Ты заявил, что "Амирканастоящийказах", прикажешь тебе не верить, сочтя твои слова за враньё!?
Глядя на ево фото!?
111:
почитай про наблюдения генетиков..
почитай про наблюдения генетиков..
Хо-хо!
О хо-хо!?
Цитата:
111:
Или ты на глаз как то собрался отличать только по фото?
Или ты на глаз как то собрался отличать только по фото?
Бугага!
То есть, как?
Ты заявил, что "Амирканастоящийказах", прикажешь тебе не верить, сочтя твои слова за враньё!?
Глядя на ево фото!?
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1691
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 22:59
Ау!
Кухаркинзат!
Приём!
И задача, при нём!?
Кухаркинзат!
Приём!
И задача, при нём!?
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1691
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 23:01
Цитата:
Хм...
То есть ты предлагаешь по фото отличить кухаркинзат от зата ссужженной?
Переведи!
111:
Или ты на глаз как то собрался отличать только по фото?
Или ты на глаз как то собрался отличать только по фото?
Хм...
То есть ты предлагаешь по фото отличить кухаркинзат от зата ссужженной?
Переведи!
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1691
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 23:04
Цитата:
Тута наверно маленький беленький пушистый зверек, именуемый, в простанородье, грёбаный екибастус, помер от смеха, читая эти, незабываемые от глупости, строфы!
111:
Если не шаришь о чем речь, почитай про наблюдения генетиков..
Если не шаришь о чем речь, почитай про наблюдения генетиков..
Тута наверно маленький беленький пушистый зверек, именуемый, в простанородье, грёбаный екибастус, помер от смеха, читая эти, незабываемые от глупости, строфы!
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1691
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 23:13
Комментарий удален модератором.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 09:52
Цитата:
Снова, пол ночи гремели и звонили в колокола.
Лично мне, зачем нужно ваше уважение из-за три девять земель, тем более ранее отмечал, что ничьё уважение мне не надобно.
Кроме того, в отличии от других специалистов широкого профиля, в области декоративного искусства, по всяким кружевам, узорам, разным профилям и т.д. никогда не опускался, не плел разные интриги.
Don Julio:
Ну он хотя бы вызывает уважение, за то что он его имеет и высказывает...
В отличии других, цитирующих других или самого себя...
Ну он хотя бы вызывает уважение, за то что он его имеет и высказывает...
В отличии других, цитирующих других или самого себя...
Снова, пол ночи гремели и звонили в колокола.
Лично мне, зачем нужно ваше уважение из-за три девять земель, тем более ранее отмечал, что ничьё уважение мне не надобно.
Кроме того, в отличии от других специалистов широкого профиля, в области декоративного искусства, по всяким кружевам, узорам, разным профилям и т.д. никогда не опускался, не плел разные интриги.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 13:03
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 13:03
Цитата:
Прикольно...
Kairat stayer:
Кроме того, в отличии от других специалистов широкого профиля, в области декоративного искусства, по всяким кружевам, узорам, разным профилям и т.д.
Кроме того, в отличии от других специалистов широкого профиля, в области декоративного искусства, по всяким кружевам, узорам, разным профилям и т.д.
Прикольно...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 14:00
О, у нас появятся 49ти этажки..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11789
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 14:14
Цитата:
[Исправлено: Vit, 05.12.2022 - 13:16]
111:Костанай должен развиватся вниз. Каждый должен иметь загородный домик с хорошим участком. На северо- западе города много земли. Можно отдать новую промзону, она всё равно не будет работать.
[Исправлено: Vit, 05.12.2022 - 13:16]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 15:30
Цитата:
Однако, прежде чем такие решения принимать, на мой взгляд нужно все риски просчитать. В первую очередь, нужен генеральный подрядчик с опытом взведения многоэтажек. Как в пословице: Семь раз отмерить, один раз отрезать. Чтобы не получилось как говориться: Хотели как лучше, получилось как всегда.
Может действительно пришло время и актуально небоскребы строить как в Сингапуре, Европах и.т.д.
Кстати, более 4 лет тому назад отмечал, что пока следует повременить с такой затеей, когда на строящихся 5 этажках появились трещины. Сорри, здесь цитировать себя не буду, а в заметке от 2018 года отмечу.
111:
О, у нас появятся 49ти этажки..
О, у нас появятся 49ти этажки..
Однако, прежде чем такие решения принимать, на мой взгляд нужно все риски просчитать. В первую очередь, нужен генеральный подрядчик с опытом взведения многоэтажек. Как в пословице: Семь раз отмерить, один раз отрезать. Чтобы не получилось как говориться: Хотели как лучше, получилось как всегда.
Может действительно пришло время и актуально небоскребы строить как в Сингапуре, Европах и.т.д.
Кстати, более 4 лет тому назад отмечал, что пока следует повременить с такой затеей, когда на строящихся 5 этажках появились трещины. Сорри, здесь цитировать себя не буду, а в заметке от 2018 года отмечу.
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