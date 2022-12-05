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Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45655
Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
Отправлено: 05.12.22 - 10:21
Общественный совет Талдыкоргана попросил руководство Жетысуской области вернуть улице Назарбаева прежнее название Тауелсиздик. Соответствующие письма общественники направили в акимат и маслихат Жетысуской области.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 208
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 10:21
Тело Елбасы ещё не остыло, а уже глумятся вовсю
Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
Отправлено: 05.12.22 - 10:34
Я как и всё население тоже был против всяких переименований. Но щас на это ваще вдвойне противно смотреть. Но раз уже назвали так улицу, но оставьте её в покое.
[Исправлено: Vit, 05.12.2022 - 09:56]
[Исправлено: Vit, 05.12.2022 - 09:56]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8891
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 10:37
Цитата:
чинопоклонение и раболепство во всей красе... восточный менталитет, однако...
Общественный совет Талдыкоргана
чинопоклонение и раболепство во всей красе... восточный менталитет, однако...
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 10:39
Опасная тенденция постояно переобуваться на ходу, так можно и страну просрать. Получается нету чёткой линии партии. Помните январские событие, или вот недавно в Астане митинг против новоизбраного президента. Получается чуть ветерок и все эти общественные советы, депутаты вмиг продадут страну.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13231
Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
Отправлено: 05.12.22 - 11:01
Цитата:
Им бы сейчас не отсвечивать нет лезут на рожон как те либералы в 90ых которые как только Сталина не поливали дорвавшись до микрофонов
Вот и получили ответку когда Сталин стал в России фигурой номер 1 по популярности
Всякое Активное действие имеет свойство вызывать более активное противодействие
Поэтому иногда лучше ничего не делать
Само рассосётся
yudjin: чинопоклонение и раболепство во всей красе... восточный менталитет, однако...Отец народов в какой стране был? Которого сначала боготворили а потом из мавзолеев выносили? Восточнее или западнее нас? Цитата:
Общественный совет Талдыкоргана попросил руководство Жетысуской области вернуть улице Назарбаева прежнее название ТауелсиздикЧем больше они требуют вычеркнуть Назарбаева тем больше начинает нравится сам Назарбаев Обратный эффект происходит
Им бы сейчас не отсвечивать нет лезут на рожон как те либералы в 90ых которые как только Сталина не поливали дорвавшись до микрофонов
Вот и получили ответку когда Сталин стал в России фигурой номер 1 по популярности
Всякое Активное действие имеет свойство вызывать более активное противодействие
Поэтому иногда лучше ничего не делать
Само рассосётся
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25566
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 12:10
Цитата:
Да, вроде, ещё не - умер...
Ильяс:
Тело Елбасы ещё не остыло,
Тело Елбасы ещё не остыло,
Да, вроде, ещё не - умер...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20421
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 13:19
Нашу тоже надо переименовать назад..
Только на западный манер, какую нибудь Лонгбич или Плаза авеню..
Надоела улица под его именем.
Даже в Плазу уже неохота ехать по ней..
Только на западный манер, какую нибудь Лонгбич или Плаза авеню..
Надоела улица под его именем.
Даже в Плазу уже неохота ехать по ней..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3413
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 14:57
Цитата:
Если снова переименовывать: то за чей счёт сей банкет ??? Казна то, чай, не резиновая будет??
И навряд ли у нас найдутся смелые из общественного Совета: - это в Кызыл Орде продвинутые ученые по переводу стрелок и в Талды Кургане смелые общественники по бесконечному переименованию улиц, а у нас: - тихое провинциальное, почти по Гоголю, спокойствие.
111:
тоже надо переименовать назад
тоже надо переименовать назад
Если снова переименовывать: то за чей счёт сей банкет ??? Казна то, чай, не резиновая будет??
И навряд ли у нас найдутся смелые из общественного Совета: - это в Кызыл Орде продвинутые ученые по переводу стрелок и в Талды Кургане смелые общественники по бесконечному переименованию улиц, а у нас: - тихое провинциальное, почти по Гоголю, спокойствие.
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