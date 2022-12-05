Прогноз на 5 дней
ясно-15°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45655
Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
Отправлено: 05.12.22 - 10:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный совет Талдыкоргана попросил руководство Жетысуской области вернуть улице Назарбаева прежнее название Тауелсиздик. Соответствующие письма общественники направили в акимат и маслихат Жетысуской области.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
208
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 10:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тело Елбасы ещё не остыло, а уже глумятся вовсю
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11789
Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
Отправлено: 05.12.22 - 10:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как и всё население тоже был против всяких переименований. Но щас на это ваще вдвойне противно смотреть. Но раз уже назвали так улицу, но оставьте её в покое.

[Исправлено: Vit, 05.12.2022 - 09:56]
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8891
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 10:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Общественный совет Талдыкоргана

чинопоклонение и раболепство во всей красе... восточный менталитет, однако...
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11789
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 10:39
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опасная тенденция постояно переобуваться на ходу, так можно и страну просрать. Получается нету чёткой линии партии. Помните январские событие, или вот недавно в Астане митинг против новоизбраного президента. Получается чуть ветерок и все эти общественные советы, депутаты вмиг продадут страну.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13231
Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
Отправлено: 05.12.22 - 11:01
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: чинопоклонение и раболепство во всей красе... восточный менталитет, однако...
Отец народов в какой стране был? Которого сначала боготворили а потом из мавзолеев выносили? Восточнее или западнее нас? Цитата:
Общественный совет Талдыкоргана попросил руководство Жетысуской области вернуть улице Назарбаева прежнее название Тауелсиздик
Чем больше они требуют вычеркнуть Назарбаева тем больше начинает нравится сам ​Назарбаев Обратный эффект происходит
Им бы сейчас не отсвечивать нет лезут на рожон как те либералы в 90ых которые как только Сталина не поливали дорвавшись до микрофонов
Вот и получили ответку когда Сталин стал в России фигурой номер 1 по популярности
Всякое Активное действие имеет свойство вызывать более активное противодействие
Поэтому иногда лучше ничего не делать
Само рассосётся
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25566
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 12:10
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Тело Елбасы ещё не остыло,

Да, вроде, ещё не - умер... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20421
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 13:19
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашу тоже надо переименовать назад..
Только на западный манер, какую нибудь Лонгбич или Плаза авеню..
Надоела улица под его именем.
Даже в Плазу уже неохота ехать по ней..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3413
Re: Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице...
Отправлено: 05.12.22 - 14:57
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
тоже надо переименовать назад


Если снова переименовывать: то за чей счёт сей банкет ??? Казна то, чай, не резиновая будет??
И навряд ли у нас найдутся смелые из общественного Совета: - это в Кызыл Орде продвинутые ученые по переводу стрелок и в Талды Кургане смелые общественники по бесконечному переименованию улиц, а у нас: - тихое провинциальное, почти по Гоголю, спокойствие.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS