Отправлено: - 13:10

abaika95:

показывая графики отклонения от полдня выдывая их за несуществующие в природе графики смертности по регионам якобы из за не переводила времени)

Цитата:Мне интересно, что она до конца не объяснила про то, как по научному исчезают критические дни у женского рода, если на час не переведешь стрелки..А ведь как то рожают без них..Разве это возможно?И как с животными например, они наверно чувствуют то же самое?Свинья вроде как близка к человеку, но блин у родича опоросилась как то..