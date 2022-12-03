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≡ Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45654
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 03.12.22 - 23:32
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Встретиться планировали с группой активистов из 10-15 человек, для чего в акимате подготовили небольшой кабинет. Но пришли около 30 человек, поэтому активистов пригласили пройти в актовый зал.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3256
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 05.12.22 - 12:39
#15
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Цитата:
abaika95:
У каждого дела есть мотив ответят следователь и психолог


Ещё раз: какое тебе дело до этих мотивов? Говорим о сути...
Лезут и публикуют "личные мотивы" в тех случаях, когда хотят дискредитировать человека, и тем самым вызвать недоверие к его действиям.
Так что твои мотивы нам понятны
Это низко. Но для абаек ведь это в порядке вещей!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20418
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 05.12.22 - 13:10
#16
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Цитата:
abaika95:
показывая графики отклонения от полдня выдывая их за несуществующие в природе графики смертности по регионам якобы из за не переводила времени)

Мне интересно, что она до конца не объяснила про то, как по научному исчезают критические дни у женского рода, если на час не переведешь стрелки..
А ведь как то рожают без них..
Разве это возможно?
И как с животными например, они наверно чувствуют то же самое?
Свинья вроде как близка к человеку, но блин у родича опоросилась как то..
Профайл
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