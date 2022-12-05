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yudjin: чинопоклонение и раболепство во всей красе... восточный менталитет, однако...

Общественный совет Талдыкоргана попросил руководство Жетысуской области вернуть улице Назарбаева прежнее название Тауелсиздик

Цитата:Отец народов в какой стране был? Которого сначала боготворили а потом из мавзолеев выносили? Восточнее или западнее нас? Цитата:Чем больше они требуют вычеркнуть Назарбаева тем больше начинает нравится сам ​Назарбаев Обратный эффект происходитИм бы сейчас не отсвечивать нет лезут на рожон как те либералы в 90ых которые как только Сталина не поливали дорвавшись до микрофоновВот и получили ответку когда Сталин стал в России фигурой номер 1 по популярностиВсякое Активное действие имеет свойство вызывать более активное противодействиеПоэтому иногда лучше ничего не делатьСамо рассосётся