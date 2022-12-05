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Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
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