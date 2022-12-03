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Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45654
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 03.12.22 - 23:32
Встретиться планировали с группой активистов из 10-15 человек, для чего в акимате подготовили небольшой кабинет. Но пришли около 30 человек, поэтому активистов пригласили пройти в актовый зал.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 963
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 03.12.22 - 23:32
Говоров, напиши статью без ошибок. Мое пожелание на новый год.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1691
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 03.12.22 - 23:34
Цитата:
Цитата:
electro:
Мое пожелание на новый год.
Мое пожелание на новый год.
Цитата:
Говорят: под Новый год
Что ни пожелается —
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.
Что ни пожелается —
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1691
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 03.12.22 - 23:45
Статья про бисер!?
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 12:44
Даёшь UTC+5!
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 12:52
Можно перевести стрелки на Новый год! 1 января 2023 в 00:55 сделать -1 час и ещё раз отметить НГ
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13231
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 15:12
Цитата:
Цитата:
Это ты так активистов свиньями обозвал/а?
Нехорошо,некрасиво
Нурхожаев конечно не культурный человек но явно оскорбления были излишни в его адрес
Цитата:
Судя по лицу блогера он всю ночь не высыпался обсуждая на кухне за столом с гостем из Кызылорды план будущей битвы с акиматом
Но проиграл в итоге салату с кукурузой
Цитата:
У Ольги Ведлер какая-то личная травма или трагедия?
Обычно люди с таким упоением занимаются бессмысленными вопросами когда у них что-то произошло
Это называется СУБЛИМАЦИЯ
И они фанатично ударяются в дела которые могут их на время отвлечь и которые по их логике должны принести какую-то пользу
Don Julio:
Статья про бисер!?
Статья про бисер!?
Цитата:
То есть, существует мнение, что перевод стрелок в Кызылординской области был сделан поспешно, - отметил Сандыбаев. - Они пишут, что школьники второй смены сейчас возвращаются в темноте. Авторы петиции указывают, что перевод времени негативно отразился на банковском секторе, так как им раньше было удобнее работать в одном времени с Алматой и Астаной. Также разница во времени усложняет работу госслужащих. Появляется путаница с расписанием поездов и самолётов.
- Я знаю об этой петиции, - перебил чиновника Нурхожаев.
- Я знаю об этой петиции, - перебил чиновника Нурхожаев.
Это ты так активистов свиньями обозвал/а?
Нехорошо,некрасиво
Нурхожаев конечно не культурный человек но явно оскорбления были излишни в его адрес
Цитата:
Блогер Азамат Карим призывал обратить внимание на ДТП, в которые попадают невыспавшиеся водители
Судя по лицу блогера он всю ночь не высыпался обсуждая на кухне за столом с гостем из Кызылорды план будущей битвы с акиматом
Но проиграл в итоге салату с кукурузой
Цитата:
- У нас есть прецедент в Кызылординской области, с которой у нас схожая ситуация, - выступила активистка из села Айет Ольга ВЕДЛЕР. - Есть ли у нас время на обсуждение этого вопроса? Ведь 22 декабря начнет увеличиваться день. То есть, выходит, мы очередной сезон пропустили. Мы уже 18 лет живём не в своем поясе. Этот вопрос нужно решать быстро!
У Ольги Ведлер какая-то личная травма или трагедия?
Обычно люди с таким упоением занимаются бессмысленными вопросами когда у них что-то произошло
Это называется СУБЛИМАЦИЯ
И они фанатично ударяются в дела которые могут их на время отвлечь и которые по их логике должны принести какую-то пользу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3256
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 16:16
Цитата:
Оказывается, кто-то копается в личных причинах действий инициатора!Кому-то есть до этого дело!
Как будто личные причины могут опорочить суть правого дела!
abaika95:
Обычно люди с таким упоением занимаются бессмысленными вопросами когда у них что-то произошло Это называется СУБЛИМАЦИЯ И они фанатично ударяются в дела которые могут их на время отвлечь и которые по их логике должны принести какую-то пользу
Обычно люди с таким упоением занимаются бессмысленными вопросами когда у них что-то произошло Это называется СУБЛИМАЦИЯ И они фанатично ударяются в дела которые могут их на время отвлечь и которые по их логике должны принести какую-то пользу
Оказывается, кто-то копается в личных причинах действий инициатора!Кому-то есть до этого дело!
Как будто личные причины могут опорочить суть правого дела!
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.01.22
- Сообщений:
- 6
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 04.12.22 - 16:44
Абайка,Ольга Ивановна на пике своей активности и даже влюблена(скажу тебе по секрету). 😊А вот твоей ботовской деятельности,видимо,приходит конец.Не выполнил ты задание партии. 😂 А еще наша команда имеет к тебе и тебе подобным предложение:мы вызываем вас(диванных критиков этого вопроса) на прилюдный батлл.У вас будет возможность показать свои познания.Сразимся?Неужели откажешься?😂
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 217
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 17:40
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20418
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 04.12.22 - 17:44
Цитата:
О, как Эминем в 8й миле?
На какой концертной площадке это будет происходить?
Я в качестве массовки согласен..
Степаныч:
предложение:мы вызываем вас(диванных критиков этого вопроса) на прилюдный
предложение:мы вызываем вас(диванных критиков этого вопроса) на прилюдный
О, как Эминем в 8й миле?
На какой концертной площадке это будет происходить?
Я в качестве массовки согласен..
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1691
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 04.12.22 - 20:16
Цитата:
Ошибочка вышла, солдатик!
Рас уш дотумкал, мой намёк, напрягись допереть кому он был назначен!
Цитата:
Както в Уважаемой Редакции неожиданно быстро, прижились двойные стандарты.
Когда, даже намёк, на Уважаемую Редакцию, воспринимается как обида, ссоответстующими санкциями, а огульное бессмысленное оскорбление всего и вся вокруг, вполне в порядке правил редакции.
abaika95:
Это ты так активистов свиньями обозвал/а? Нехорошо,некрасиво
Это ты так активистов свиньями обозвал/а? Нехорошо,некрасиво
Ошибочка вышла, солдатик!
Рас уш дотумкал, мой намёк, напрягись допереть кому он был назначен!
Цитата:
abaika95:
Нурхожаев конечно не культурный человек но явно оскорбления были излишни в его адрес
Нурхожаев конечно не культурный человек но явно оскорбления были излишни в его адрес
Както в Уважаемой Редакции неожиданно быстро, прижились двойные стандарты.
Когда, даже намёк, на Уважаемую Редакцию, воспринимается как обида, ссоответстующими санкциями, а огульное бессмысленное оскорбление всего и вся вокруг, вполне в порядке правил редакции.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1691
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 04.12.22 - 20:19
Цитата:
Вы зря к чему как Homo sapiens, хотя оно Papio hamadryas...
Цитата:
Дак, а на большее, только есть ляшку самки конины...
Степаныч:
А вот твоей ботовской
А вот твоей ботовской
Вы зря к чему как Homo sapiens, хотя оно Papio hamadryas...
Цитата:
111:
Я в качестве массовки согласен..
Я в качестве массовки согласен..
Дак, а на большее, только есть ляшку самки конины...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 574
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 21:40
Опять про слушания и советы... Скушно. Заболтают снова проблему.
Вопрос должен решаться исключительно на основе научных данных. А они однозначно говорят, что область необходимо возвращать в свой часовой пояс.
Вопрос должен решаться исключительно на основе научных данных. А они однозначно говорят, что область необходимо возвращать в свой часовой пояс.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13231
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 05.12.22 - 10:54
Цитата:
У каждого дела есть мотив ответят следователь и психолог
Если дело есть а мотива нет то человек его исполняющий не адекватен
Цитата:
Ольга Ивановна Степаныч все мы вкурсе что вы любили кое кого
Но он уехал уже
Начинайте любить новогоЦитата:
Время не перевели
Вас никто не воспринимает серьезно
Готовлю обмывать новую звёздочку на погон)
Цитата:
Пенсионер из Кызылорды на халяву прилетевший сюда и накормленный
Какой-то парень маргинального вида живуший на дотациях от вас
И вы
Вот это всё вы командой называете?)
Цитата:
Я вроде как тут вас прилюдно 3 года батлирую
Очень легко побеждать тех кто вводит людей в заблуждение показывая графики отклонения от полдня выдывая их за несуществующие в природе графики смертности по регионам якобы из за не переводила времени)
Цитата:
Ясно кому
Активисты как те самые
А чиновник зря перед ними бисер метал
Цитата:
Ой зря ты на латинице пишешь
Вражья же она для вас
Особенно для таких paramecium caudatumов
Цитата:
Да на 2 часа
Но активисты от науки долеки
Вот и трясут учебниками за 6 класс книги единственной прочитанной в жизни требуя вернуть 1 час и жить антинаучно
таноми52:
Оказывается, кто-то копается в личных причинах действий инициатора!Кому-то есть до этого дело! Как будто личные причины могут опорочить суть правого дела!
Оказывается, кто-то копается в личных причинах действий инициатора!Кому-то есть до этого дело! Как будто личные причины могут опорочить суть правого дела!
У каждого дела есть мотив ответят следователь и психолог
Если дело есть а мотива нет то человек его исполняющий не адекватен
Цитата:
Степаныч:
Абайка,Ольга Ивановна на пике своей активности и даже влюблена(скажу тебе по секрету
Абайка,Ольга Ивановна на пике своей активности и даже влюблена(скажу тебе по секрету
Ольга Ивановна Степаныч все мы вкурсе что вы любили кое кого
Но он уехал уже
Начинайте любить новогоЦитата:
Степаныч:
А вот твоей ботовской деятельности,видимо,приходит конец.Не выполнил ты задание партии
А вот твоей ботовской деятельности,видимо,приходит конец.Не выполнил ты задание партии
Время не перевели
Вас никто не воспринимает серьезно
Готовлю обмывать новую звёздочку на погон)
Цитата:
Степаныч:
А еще наша команда имеет к тебе и тебе подобным
А еще наша команда имеет к тебе и тебе подобным
Пенсионер из Кызылорды на халяву прилетевший сюда и накормленный
Какой-то парень маргинального вида живуший на дотациях от вас
И вы
Вот это всё вы командой называете?)
Цитата:
Степаныч:
предложение:мы вызываем вас(диванных критиков этого вопроса) на прилюдный батлл.У вас будет возможность показать свои познания.Сразимся?Неужели откажешься?😂
предложение:мы вызываем вас(диванных критиков этого вопроса) на прилюдный батлл.У вас будет возможность показать свои познания.Сразимся?Неужели откажешься?😂
Я вроде как тут вас прилюдно 3 года батлирую
Очень легко побеждать тех кто вводит людей в заблуждение показывая графики отклонения от полдня выдывая их за несуществующие в природе графики смертности по регионам якобы из за не переводила времени)
Цитата:
Don Julio:
Рас уш дотумкал, мой намёк, напрягись допереть кому он был назначен!
Рас уш дотумкал, мой намёк, напрягись допереть кому он был назначен!
Ясно кому
Активисты как те самые
А чиновник зря перед ними бисер метал
Цитата:
Don Julio:
Вы зря к чему как Homo sapiens, хотя оно Papio hamadryas...
Вы зря к чему как Homo sapiens, хотя оно Papio hamadryas...
Ой зря ты на латинице пишешь
Вражья же она для вас
Особенно для таких paramecium caudatumов
Цитата:
Skeptic:
Вопрос должен решаться исключительно на основе научных данных. А они однозначно говорят, что область необходимо возвращать в свой часовой пояс
Вопрос должен решаться исключительно на основе научных данных. А они однозначно говорят, что область необходимо возвращать в свой часовой пояс
Да на 2 часа
Но активисты от науки долеки
Вот и трясут учебниками за 6 класс книги единственной прочитанной в жизни требуя вернуть 1 час и жить антинаучно
-
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