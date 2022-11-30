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≡ В ночь на 27 ноября Экибастуз остался без отопления в...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45654
В ночь на 27 ноября Экибастуз остался без отопления в...
Отправлено: 30.11.22 - 22:10
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В ночь на 27 ноября Экибастуз остался без отопления в 30-градусный мороз. Главной причиной участившихся аварий системы теплоснабжения в Казахстане называют низкие тарифы на тепло. Нужно ли их резко повысить?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
574
Re: В ночь на 27 ноября Экибастуз остался без отопления в...
Отправлено: 30.11.22 - 22:10
#1
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В социально-ориентированном государстве (вроде бы так у нас в Конституции прописано?) странно говорить о решении проблем повышением тарифов для населения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11787
Re: В ночь на 27 ноября Экибастуз остался без отопления в...
Отправлено: 05.12.22 - 10:48
#2
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Интернет- шутка на злобу дня
Нас предупреждали весь год, что Европа замёрзнет зимой..
Но я не думал что Экибастуз европейский город)
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