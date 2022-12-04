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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3255
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.12.22 - 14:55
#3091
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Нет, ребята, всё не так!
Всё не так, как надо!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.12.22 - 22:29
#3092
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Декларация независимости

Конгресс, 4 июля 1776 г.

Принята единогласно
тринадцатью соединенными Штатами Америки

стр 25

Когда ход событий приводит к тому, что один из народов
вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим
народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав
мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца,
уважительное отношение к мнению человечества требует от него
разъяснения причин, побудивших его к такому отделению.

Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы
равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к
счастью.
Для обеспечения этих прав людьми учреждаются
правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия
управляемых.
В случае, если какая-либо форма правительства
становится губительной для самих этих целей, народ имеет право
изменить или упразднить ее и учредить новое правительство,
основанное на таких принципах и формах организации власти,
которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат
людям безопасность и счастье.
Разумеется, благоразумие требует,
чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы
под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств;
соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны
скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели
использовать свое право упразднять правительственные формы,
ставшие для них привычными.
Но когда длинный ряд злоупотреблений
и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели,
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и
создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом
и обязанностью народа.

[Исправлено: YESNO, 04.12.2022 - 22:31]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.22 - 00:17
#3093
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.12.22 - 00:19
#3094
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