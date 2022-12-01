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≡ На языке чатлаков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45650
На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 18:25
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Наши эксперты на Первом канале (ведущий Кривошеев), опираясь на заявленный справедливый Казахстан, выразили мнение, что в РК будет строиться финская модель общества.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3411
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 03.12.22 - 19:59
#30
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Цитата:
111:
Изначально.. Как и вся статья..


Браво!!! Разбили наголово!! Аргентина-Ямайка 5:0; Такая боль !!
Очевидно, автор взял за образец написания данной статьи, ВСЕ ежегодные Послания как бывшего, так и нынешнего Президентов, когда после очередного и непонятного Послания , армия политработников и гос.служащих разных калибров сами ничего не понимающие в этом послании, выезжают на места для банального РАЗЬЯСНЕНИЯ очередного Послания.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1686
На языке чатлаков
Отправлено: 03.12.22 - 22:49
#31
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Цитата:
111:
это геи, это лесбиянки

Вабшето это европейское настоящее, и будушшеее Казахстана.
Ибо именно толерастность ведёт прогресс к успеху.
И если хочити европейского качества, то обязаны быть геями а если нет, то лесбиянками.
А если нет, будети загнивать, как сейчас на задворках цывилезации.
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1686
На языке чатлаков
Отправлено: 03.12.22 - 22:53
#32
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Цитата:
111:
это геи, это лесбиянки

А они что, почему люди расово строго второго сорта? Не сортовые?
Тот есть те кто не пьёт грузинский грушевый оне кто!?
Те кто, если не вкладывая кухаркинзат?
Самки ляшки конины и внуки Героев Советского Союза?
Им можно верить на слово, несмотря что они врут два раза в каждой букве чего пишут?
:-o

[Исправлено: Don Julio, 03.12.2022 - 23:02]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
953
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 14:11
#33
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Цитата:
111:
Ты тоже думаешь что это Печенеги?

Нет . Патриции и плебеи- новая версия
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1686
На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 20:05
#34
Комментарий удален модератором.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1686
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 21:01
#35
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И так-то автор, пися упомянутых мифических существ, именуемых им как чат лаков, вы, как человек с вышшым образованием, кого он имел ввиду?
Может именно, геев и лесбиянок, он же не написал, что это не они!
А так то да многие любимые казахстанцам, а также 111,актёры Голливуда, геи и лесбиянки, теперь что!?
:lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3255
На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 21:25
#36
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Цитата:
Don Julio:
И так-то автор, пися упомянутых мифических существ, именуемых им как чат лаков, вы, как человек с вышшым образованием, кого он имел ввиду?


Ну, что ж, стройность и логичность построения вопроса соответствует такому же построению "народной новости" :lol:

Ай-ай-яй,форумчане!
Вам подкинули такую филосовски закрученную "новость", а вы веселитесь от души и на все лады!
:lol: ;-)
Да, печенеги!
Есть ещё вариант: "потому что гладиолус!"

[Исправлено: таноми52, 04.12.2022 - 21:29]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
953
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 21:51
#37
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Цитата:
таноми52:
Вам подкинули такую филосовски закрученную "новость", а вы веселитесь от души и на все лады!

Какое здесь веселье . Нам пишут что мы во власти алиенов , которые пишут нам как их понять и как они видят мир . Но язык чатлаков мы не понимаем .
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1686
На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 21:59
#38
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Цитата:
YESNO:
Нам пишут что мы во власти алиенов , которые пишут нам как их понять и как они видят мир . Но язык чатлаков мы не понимаем .

Это пока ишо не всё перешли на латиницу!
Как только, всё встанет на своё место.
Тюлелька в тютельку!
:-o
Цитата:
таноми52:
потому что гладиолус

Таки, да!
Чатлаки, геи и лесбянки.
Всё одного поля ягоды!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1686
На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 22:08
#39
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Цитата:
таноми52:
Да, печенеги! Есть ещё вариант: "потому что гладиолус!"

Да не хрен ли, какая разница?
Ибо они всё предки потомков ныне живушших казахов?
Печенеги, золотоордынцы, Чингисхан!
Как причудливо тасуется колода!
:lol:
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