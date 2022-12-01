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На языке чатлаков
На языке чатлаков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45650
На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 18:25
Наши эксперты на Первом канале (ведущий Кривошеев), опираясь на заявленный справедливый Казахстан, выразили мнение, что в РК будет строиться финская модель общества.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3411
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 03.12.22 - 19:59
Цитата:
Браво!!! Разбили наголово!! Аргентина-Ямайка 5:0; Такая боль !!
Очевидно, автор взял за образец написания данной статьи, ВСЕ ежегодные Послания как бывшего, так и нынешнего Президентов, когда после очередного и непонятного Послания , армия политработников и гос.служащих разных калибров сами ничего не понимающие в этом послании, выезжают на места для банального РАЗЬЯСНЕНИЯ очередного Послания.
111:
Изначально.. Как и вся статья..
Изначально.. Как и вся статья..
Браво!!! Разбили наголово!! Аргентина-Ямайка 5:0; Такая боль !!
Очевидно, автор взял за образец написания данной статьи, ВСЕ ежегодные Послания как бывшего, так и нынешнего Президентов, когда после очередного и непонятного Послания , армия политработников и гос.служащих разных калибров сами ничего не понимающие в этом послании, выезжают на места для банального РАЗЬЯСНЕНИЯ очередного Послания.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1686
На языке чатлаков
Отправлено: 03.12.22 - 22:49
Цитата:
Вабшето это европейское настоящее, и будушшеее Казахстана.
Ибо именно толерастность ведёт прогресс к успеху.
И если хочити европейского качества, то обязаны быть геями а если нет, то лесбиянками.
А если нет, будети загнивать, как сейчас на задворках цывилезации.
111:
это геи, это лесбиянки
это геи, это лесбиянки
Вабшето это европейское настоящее, и будушшеее Казахстана.
Ибо именно толерастность ведёт прогресс к успеху.
И если хочити европейского качества, то обязаны быть геями а если нет, то лесбиянками.
А если нет, будети загнивать, как сейчас на задворках цывилезации.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1686
На языке чатлаков
Отправлено: 03.12.22 - 22:53
Цитата:
А они что, почему люди расово строго второго сорта? Не сортовые?
Тот есть те кто не пьёт грузинский грушевый оне кто!?
Те кто, если не вкладывая кухаркинзат?
Самки ляшки конины и внуки Героев Советского Союза?
Им можно верить на слово, несмотря что они врут два раза в каждой букве чего пишут?
[Исправлено: Don Julio, 03.12.2022 - 23:02]
111:
это геи, это лесбиянки
это геи, это лесбиянки
А они что, почему люди расово строго второго сорта? Не сортовые?
Тот есть те кто не пьёт грузинский грушевый оне кто!?
Те кто, если не вкладывая кухаркинзат?
Самки ляшки конины и внуки Героев Советского Союза?
Им можно верить на слово, несмотря что они врут два раза в каждой букве чего пишут?
[Исправлено: Don Julio, 03.12.2022 - 23:02]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 953
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 14:11
Цитата:
Нет . Патриции и плебеи- новая версия
111:
Ты тоже думаешь что это Печенеги?
Ты тоже думаешь что это Печенеги?
Нет . Патриции и плебеи- новая версия
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1686
На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 20:05
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1686
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 21:01
И так-то автор, пися упомянутых мифических существ, именуемых им как чат лаков, вы, как человек с вышшым образованием, кого он имел ввиду?
Может именно, геев и лесбиянок, он же не написал, что это не они!
А так то да многие любимые казахстанцам, а также 111,актёры Голливуда, геи и лесбиянки, теперь что!?
Может именно, геев и лесбиянок, он же не написал, что это не они!
А так то да многие любимые казахстанцам, а также 111,актёры Голливуда, геи и лесбиянки, теперь что!?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3255
На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 21:25
Цитата:
Ну, что ж, стройность и логичность построения вопроса соответствует такому же построению "народной новости"
Ай-ай-яй,форумчане!
Вам подкинули такую филосовски закрученную "новость", а вы веселитесь от души и на все лады!
Да, печенеги!
Есть ещё вариант: "потому что гладиолус!"
[Исправлено: таноми52, 04.12.2022 - 21:29]
Don Julio:
И так-то автор, пися упомянутых мифических существ, именуемых им как чат лаков, вы, как человек с вышшым образованием, кого он имел ввиду?
И так-то автор, пися упомянутых мифических существ, именуемых им как чат лаков, вы, как человек с вышшым образованием, кого он имел ввиду?
Ну, что ж, стройность и логичность построения вопроса соответствует такому же построению "народной новости"
Ай-ай-яй,форумчане!
Вам подкинули такую филосовски закрученную "новость", а вы веселитесь от души и на все лады!
Да, печенеги!
Есть ещё вариант: "потому что гладиолус!"
[Исправлено: таноми52, 04.12.2022 - 21:29]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 953
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 21:51
Цитата:
Какое здесь веселье . Нам пишут что мы во власти алиенов , которые пишут нам как их понять и как они видят мир . Но язык чатлаков мы не понимаем .
таноми52:
Вам подкинули такую филосовски закрученную "новость", а вы веселитесь от души и на все лады!
Вам подкинули такую филосовски закрученную "новость", а вы веселитесь от души и на все лады!
Какое здесь веселье . Нам пишут что мы во власти алиенов , которые пишут нам как их понять и как они видят мир . Но язык чатлаков мы не понимаем .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1686
На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 21:59
Цитата:
Это пока ишо не всё перешли на латиницу!
Как только, всё встанет на своё место.
Тюлелька в тютельку!
Цитата:
Таки, да!
Чатлаки, геи и лесбянки.
Всё одного поля ягоды!
YESNO:
Нам пишут что мы во власти алиенов , которые пишут нам как их понять и как они видят мир . Но язык чатлаков мы не понимаем .
Нам пишут что мы во власти алиенов , которые пишут нам как их понять и как они видят мир . Но язык чатлаков мы не понимаем .
Это пока ишо не всё перешли на латиницу!
Как только, всё встанет на своё место.
Тюлелька в тютельку!
Цитата:
таноми52:
потому что гладиолус
потому что гладиолус
Таки, да!
Чатлаки, геи и лесбянки.
Всё одного поля ягоды!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1686
На языке чатлаков
Отправлено: 04.12.22 - 22:08
Цитата:
Да не хрен ли, какая разница?
Ибо они всё предки потомков ныне живушших казахов?
Печенеги, золотоордынцы, Чингисхан!
Как причудливо тасуется колода!
таноми52:
Да, печенеги! Есть ещё вариант: "потому что гладиолус!"
Да, печенеги! Есть ещё вариант: "потому что гладиолус!"
Да не хрен ли, какая разница?
Ибо они всё предки потомков ныне живушших казахов?
Печенеги, золотоордынцы, Чингисхан!
Как причудливо тасуется колода!
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