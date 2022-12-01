Отправлено: - 21:25

Don Julio:

И так-то автор, пися упомянутых мифических существ, именуемых им как чат лаков, вы, как человек с вышшым образованием, кого он имел ввиду?

[Исправлено: таноми52, 04.12.2022 - 21:29]

Цитата:Ну, что ж, стройность и логичность построения вопроса соответствует такому же построению "народной новости"Ай-ай-яй,форумчане!Вам подкинули такую филосовски закрученную "новость", а вы веселитесь от души и на все лады!Да, печенеги!Есть ещё вариант: "потому что гладиолус!"