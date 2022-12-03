Отправлено: - 15:12

Don Julio:

Статья про бисер!?

То есть, существует мнение, что перевод стрелок в Кызылординской области был сделан поспешно, - отметил Сандыбаев. - Они пишут, что школьники второй смены сейчас возвращаются в темноте. Авторы петиции указывают, что перевод времени негативно отразился на банковском секторе, так как им раньше было удобнее работать в одном времени с Алматой и Астаной. Также разница во времени усложняет работу госслужащих. Появляется путаница с расписанием поездов и самолётов.



- Я знаю об этой петиции, - перебил чиновника Нурхожаев.





Блогер Азамат Карим призывал обратить внимание на ДТП, в которые попадают невыспавшиеся водители

- У нас есть прецедент в Кызылординской области, с которой у нас схожая ситуация, - выступила активистка из села Айет Ольга ВЕДЛЕР. - Есть ли у нас время на обсуждение этого вопроса? Ведь 22 декабря начнет увеличиваться день. То есть, выходит, мы очередной сезон пропустили. Мы уже 18 лет живём не в своем поясе. Этот вопрос нужно решать быстро!

Цитата:Цитата:Это ты так активистов свиньями обозвал/а?Нехорошо,некрасивоНурхожаев конечно не культурный человек но явно оскорбления были излишни в его адресЦитата:Судя по лицу блогера он всю ночь не высыпался обсуждая на кухне за столом с гостем из Кызылорды план будущей битвы с акиматомНо проиграл в итоге салату с кукурузойЦитата:У Ольги Ведлер какая-то личная травма или трагедия?Обычно люди с таким упоением занимаются бессмысленными вопросами когда у них что-то произошлоЭто называется СУБЛИМАЦИЯИ они фанатично ударяются в дела которые могут их на время отвлечь и которые по их логике должны принести какую-то пользу