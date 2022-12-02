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≡ Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45650
Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
Отправлено: 02.12.22 - 21:14
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Специалист по прикладной хронологии Болат НУРХОЖАЕВ провел переговоры с представителеи акимата Костанайской области. Он прилетел в Костанай на встречу акима области с населением, посвященную переводу региона в свой часовой пояс. Нурхожаев попросил встречу не переносить, а вместо нового и старого акимов, пригласить кого-то из курирующих заместителей.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
987
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 21:14
#1
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Началось! Я хоть и не сильно поддерживаю вопрос о переводе стрелок, но...
Какие аргументы приводит пресс секретарь нового акима? У акима дел невпроворот. ему некогда встречаться с населением. А разве аким не представитель интересов населения Костанайской области? И должен как то уважительно относиться к населению области. Или у нового тоже есть важные государственные дела, куда важнее чем мнение какого то населения?
Очень плохо начинает новый аким по моему. Так уже нельзя
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
987
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 21:18
#2
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Правда его не народ избирал, наверное важнее встретиться с депутатами маслихата. они же его выбрали и ответ держать перед ними
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8890
Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
Отправлено: 02.12.22 - 21:55
#3
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Цитата:
Но о проблеме он знает и обязательно проведет встречу позже.

Цитата:
С инициативной группой по переводу времени встретится руководитель аппарата акима Костанайской области Мурат Миртаевич Сандыбаев

рано Абайка себя в грудь копытом бил, что его послушали и встречу отменили... дело времени.

[Исправлено: Домовенок, 03.12.2022 - 10:04]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5641
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 22:04
#4
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Не надо время переводить, иначе на расписание транспорта, программы на ТВ и везде будут указывать астанинское время, людям спокойно жить не дадут
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1272
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 22:49
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Не надо время переводить, иначе на расписание транспорта, программы на ТВ и везде будут указывать астанинское время, людям спокойно жить не дадут


Время отправления в билетах местное всегда указывают. Да даже если и нет, то другие 5 западных областей живут же как-то с разницей в 1 час с Астаной. И мы жили до 2004 года. Главное - это здоровье населения, а не "программы на ТВ".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9044
Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
Отправлено: 03.12.22 - 00:33
#6
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Цитата:
Тот самый:
Да даже если и нет, то другие 5 западных областей живут же как-то с разницей в 1 час с Астаной.

В Кызылорде уже пожили,подписи собирают за обратный перевод
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13229
Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
Отправлено: 03.12.22 - 00:41
#7
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Цитата:
yudjin:
рано Абайка себя в грудь копытом бил, что его послушали и встречу отменили... дело времени

А что, Юджин встреча с акимом будет что-ли? В заметке ни слова
А для проформы решили встретиться с 5 нытиками где акиматовские быстрей быстрей выслушаю всё и выгонят Кызылординских обратно в кызылорду))
Цитата:
saba:
Какие аргументы приводит пресс секретарь нового акима? У акима дел невпроворот. ему некогда встречаться с населением

А где здесь население?
Активистов за перевод так мало в области что им пришлось из другого региона себе завозить помощников для поддержки штанин потомучто сами не справляются))
Цитата:
Любое мнение «против» или «за» должно быть чем-то обосновано, - сказал он. - Тем более вопросы здравоохранения и здоровья людей не должны рассматриваться опросами или референдумами. Это сугубо научный вопрос

Если бы за активистами было большинство они бы из портков выпрыгивали требуя провести голосование
А так понимают что проиграют и нудят про науку когда как вопрос социальный и к науке отношения не имеющий
Как может приехать какой то дед и говорить за науку прося перевести время на 1 час когда как наша область почти на 2 часа живёт "не в том времени" ? Дурят народ просто своим балабольством а всякие Юджины ведутся

[Исправлено: Домовенок, 03.12.2022 - 10:06]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1142
Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
Отправлено: 03.12.22 - 00:50
#8
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
abaika95:

Однако поздние у вас комментарии, все спят уже .
Всё же стоит или нужно наверное время перевести, что бы так допоздна тут не сидели. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13229
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 03.12.22 - 01:43
#9
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Цитата:
Эл-починно:
Однако поздние у вас комментарии, все спят уже .

Тоесть люди которые орут что не высыпаються из за того что время не правильное и они сидят допоздна в сети потомучто наши 2 часа ночи это по сути только 12 и вот они уже спят?? Спят Карл?))
Спалились блин)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20399
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 03.12.22 - 12:49
#10
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Эх..
А ведь какая истерика была, что Архимед покинул нас и Время..
Ан нет, он поступил более мудро, ушел, но его дела делаются .
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
572
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 03.12.22 - 17:35
#11
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Ну и чем дело сегодня закончилось?..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5641
Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
Отправлено: 04.12.22 - 13:44
#12
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я объездил почти пол света, когда был в Польше, у них с Москвой вроде два часа, а с нами почти пять часов, у меня не было дискомфорта при том что на наших уже полночь и надо ложиться спать, а на тамошних часах только семь. Я спокойно дожидался до десять или двенадцать часов вечера ложился спать без всяких глюков, хотя у нас уже под утро.
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