Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 11:15

Я вот опять про войну, неймётся мне, для тех кто говорит про 8 лет. За первую чеченскую войну было убито около 30000 мирных жителей, за вторую чеченскую войну около 25000 человек, данные неофициальные правозащитных организаций, но МО РФ, в ответ на запрос ООН перенаправило в те же самые правозащитные организации. На Донбассе за 8 лет погибло от 3 до 5 тыс. человек, цели двух военных операций обеих государств одни и те же, предотвратить отделение территории своего государства. Я понимаю, что любая человеческая жизнь важна и цифры не столь важны, вопрос в том, что прикрываясь гибелью этих людей одно государство напало на другое. А теперь ещё и оттяпало приличный кусок чужой территории