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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:54
Моя кухарка сейчас..
Ну кто то может из вас таких, похвастаться что это Любовь, и настоящая, к детям, к тебе, к жизни...
Ну кто то может из вас таких, похвастаться что это Любовь, и настоящая, к детям, к тебе, к жизни...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:55
Цитата:
Он где!?
Этот вопрос?
И где кухаркинзат?
То есть заданный вопрос про конкретно кухаркинзат, он где!?
111:
Конкретный задан вопрос, и конкретный должен быть ответ..
Конкретный задан вопрос, и конкретный должен быть ответ..
Он где!?
Этот вопрос?
И где кухаркинзат?
То есть заданный вопрос про конкретно кухаркинзат, он где!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:56
Цитата:
Ну...
Проехали..
Одиночество Су.., Скука..
Don Julio:
Он где!?
Он где!?
Ну...
Проехали..
Одиночество Су.., Скука..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:01
Комментарий удален модератором.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:02
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:04
Цитата:
Запрягай!
Цитата:
И кухаркинзат не помогает, одолеть Су.., Скуку!?
111:
Ну...
Ну...
Запрягай!
Цитата:
111:
Одиночество Су.., Скука..
Одиночество Су.., Скука..
И кухаркинзат не помогает, одолеть Су.., Скуку!?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:05
Цитата:
Грузинский грушевый!?
111:
Моя радость..
Моя радость..
Грузинский грушевый!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:06
Ну, такая любовь..
У тебя есть?
Кроме Одиночества, когда бегаешь и пытаешься оскорбить кого то..
А смысл?
Одиночество на миг отойдет на второй план?
[Исправлено: 111, 04.12.2022 - 11:09]
У тебя есть?
Кроме Одиночества, когда бегаешь и пытаешься оскорбить кого то..
А смысл?
Одиночество на миг отойдет на второй план?
[Исправлено: 111, 04.12.2022 - 11:09]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:10
Это да!
Кому пиво, а остальным, в качестве приза, кухаркинзат!?
Кому пиво, а остальным, в качестве приза, кухаркинзат!?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:14
Кто то любит есть ляшку самки конины.
Кто-то кухаркинзат.
Кто-то фотать как кухаркинзат ест самку ляшку конины...
Однако, ассортимент!
Кто-то кухаркинзат.
Кто-то фотать как кухаркинзат ест самку ляшку конины...
Однако, ассортимент!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:17
Цитата:
В этом то и есть смысл жизни, или для тебя Любовь, это ничто?
Тогда тебе посоветовать, как и ответить, нечего..
Don Julio:
Кто то любит
Кто то любит
В этом то и есть смысл жизни, или для тебя Любовь, это ничто?
Тогда тебе посоветовать, как и ответить, нечего..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:17
Цитата:
Дак, только кухаркинзат на оное способен сподвигнуть!
А, кто ещё!!
111:
Ну, такая любовь.. У кого есть?
Ну, такая любовь.. У кого есть?
Дак, только кухаркинзат на оное способен сподвигнуть!
А, кто ещё!!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:32
Цитата:
А по твоему что?
Может и поймешь, что это, Любовь..
Don Julio:
Дак, только кухаркинзат на оное способен сподвигнуть!
Дак, только кухаркинзат на оное способен сподвигнуть!
А по твоему что?
Может и поймешь, что это, Любовь..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 987
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 11:15
Я вот опять про войну, неймётся мне, для тех кто говорит про 8 лет. За первую чеченскую войну было убито около 30000 мирных жителей, за вторую чеченскую войну около 25000 человек, данные неофициальные правозащитных организаций, но МО РФ, в ответ на запрос ООН перенаправило в те же самые правозащитные организации. На Донбассе за 8 лет погибло от 3 до 5 тыс. человек, цели двух военных операций обеих государств одни и те же, предотвратить отделение территории своего государства. Я понимаю, что любая человеческая жизнь важна и цифры не столь важны, вопрос в том, что прикрываясь гибелью этих людей одно государство напало на другое. А теперь ещё и оттяпало приличный кусок чужой территории
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