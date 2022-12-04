Re: На чемпионате мира по футболу определилась первая пара...

Отправлено: - 11:06

Все было ожидаемо..

Как я и предполагал.

Дальше Польша Англия..

Хотя с Польшей не все так просто, кажется Франция ее разбомбит..

Но по болеем..