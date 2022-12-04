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≡ На чемпионате мира по футболу определилась первая пара четвертьфиналистов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45650
На чемпионате мира по футболу определилась первая пара четвертьфиналистов
Отправлено: 04.12.22 - 11:06
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Сборная Аргентины стала соперником сборной Нидерландов по четвертьфинальному матчу, который состоится 9 декабря. Сегодня в Катаре пройдут еще два матча 1/8 финала: Франция - Польша (21:00) и Англия - Сенегал (01:00)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20395
Re: На чемпионате мира по футболу определилась первая пара...
Отправлено: 04.12.22 - 11:06
#1
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Все было ожидаемо..
Как я и предполагал.
Дальше Польша Англия..
Хотя с Польшей не все так просто, кажется Франция ее разбомбит..
Но по болеем..
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