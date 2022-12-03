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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 581 из 581«1...579580581
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:54
#8701
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Моя кухарка сейчас..



Ну кто то может из вас таких, похвастаться что это Любовь, и настоящая, к детям, к тебе, к жизни...
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:55
#8702
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Цитата:
111:
Конкретный задан вопрос, и конкретный должен быть ответ..

Он где!?
Этот вопрос?
И где кухаркинзат?
То есть заданный вопрос про конкретно кухаркинзат, он где!?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:56
#8703
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Цитата:
Don Julio:
Он где!?

Ну...
Проехали..
Одиночество Су.., Скука..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:01
#8704
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Цитата:
111:
Ну кто то может из вас таких, похвастаться

Кстати да!
Каков привес на тонну удоя веса кухаркинзат?
Сколько в ширину и весе он прибавил, в сравнении с предыдущим отчётным периодом?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:02
#8705
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Моя радость..

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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:04
#8706
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Цитата:
111:
Ну...

Запрягай!
Цитата:
111:
Одиночество Су.., Скука..

И кухаркинзат не помогает, одолеть Су.., Скуку!?
:-o
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:05
#8707
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Цитата:
111:
Моя радость..

Грузинский грушевый!?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:06
#8708
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Ну, такая любовь..
У кого есть?

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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:10
#8709
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Это да!
Кому пиво, а остальным, в качестве приза, кухаркинзат!?
:-o
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:14
#8710
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Кто то любит есть ляшку самки конины.
Кто-то кухаркинзат.
Кто-то фотать как кухаркинзат ест самку ляшку конины...
:-o
Однако, ассортимент!
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:17
#8711
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Цитата:
Don Julio:
Кто то любит

В этом то и есть смысл жизни, или для тебя Любовь, это ничто?
Тогда тебе посоветовать, как и ответить, нечего..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 00:17
#8712
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Цитата:
111:
Ну, такая любовь.. У кого есть?

Дак, только кухаркинзат на оное способен сподвигнуть!
А, кто ещё!!
:-o
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Страница 581 из 581«1...579580581
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