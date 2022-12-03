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Ну кто то может из вас таких, похвастаться

Цитата:Кстати да!Каков привес на тонну удоя веса кухаркинзат?Сколько в ширину и весе он прибавил, в сравнении с предыдущим отчётным периодом?