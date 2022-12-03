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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:12
Цитата:
Вам, которые работают в гостиницах Австрии на богатеньких олигархов из России, не понять простых казахов..
Да и думаю этого не нужно..
Don Julio:
То есть ты сейчас сможешь напрягшись озвучить признаки настоящего казаха?
То есть ты сейчас сможешь напрягшись озвучить признаки настоящего казаха?
Вам, которые работают в гостиницах Австрии на богатеньких олигархов из России, не понять простых казахов..
Да и думаю этого не нужно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:17
Цитата:
Хм!
Дело осложняется!
То есть, есть ещё и непростые!?
А и так-то, есть поддельные простые!?
А есть поддельные непростые?
А какого рода, они?
Эти, которые, те?
111:
не понять простых казахов..
не понять простых казахов..
Хм!
Дело осложняется!
То есть, есть ещё и непростые!?
А и так-то, есть поддельные простые!?
А есть поддельные непростые?
А какого рода, они?
Эти, которые, те?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:21
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:24
Так и что?
Будут ли озвучены признаки настоящего казаха?
Или это был фейк?
И ждать оных, как ждать правды от внука Героя Советского Союза, отнюдь никогда не дождаться нет никакой возможности?
Будут ли озвучены признаки настоящего казаха?
Или это был фейк?
И ждать оных, как ждать правды от внука Героя Советского Союза, отнюдь никогда не дождаться нет никакой возможности?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:30
Плохо когда кухаркинзат рулит, отбирая интернет или управляя кем-то, включая кто в семье главный зат.
Но что делать, если мозга в кухаркинзате больше, чтобы чем в голове полноценного, считай полноправного пользователя!?
Но что делать, если мозга в кухаркинзате больше, чтобы чем в голове полноценного, считай полноправного пользователя!?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:37
Новые реалии!
Если раньше говорили, маленький белый пушистый зверёк.
Сейчас говорят короче.
Полный екибастус.
Если раньше говорили, маленький белый пушистый зверёк.
Сейчас говорят короче.
Полный екибастус.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:43
Цитата:
Здесь, ненастоящим, а также другим поддельным, контрафактным могло было стать обидным?
111:
Амирка настоящий казах..
Амирка настоящий казах..
Здесь, ненастоящим, а также другим поддельным, контрафактным могло было стать обидным?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:44
Цитата:
А и поподробнее!?
111:
Прикольно, моя трещит..
Прикольно, моя трещит..
А и поподробнее!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:45
Цитата:
Для тебя красивое тело жены, это плохо?
Don Julio:
Плохо когда кухаркинзат рулит
Плохо когда кухаркинзат рулит
Для тебя красивое тело жены, это плохо?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:47
Цитата:
Не!
Давай мухи отдельно, а мухи тем более.
То есть ты жену называешь кухаркой?
111:
Для тебя красивое тело жены, это плохо?
Для тебя красивое тело жены, это плохо?
Не!
Давай мухи отдельно, а мухи тем более.
То есть ты жену называешь кухаркой?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:48
То есть ты взял в жены, кухарку, которая имеет зат?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:49
Цитата:
Или ты кухаркинзат называешь женой!?
111:
Для тебя красивое тело жены, это плохо?
Для тебя красивое тело жены, это плохо?
Или ты кухаркинзат называешь женой!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:50
Цитата:
Хм..
Так для тебя твоя жена что то или ничто?
Конкретный задан вопрос, и конкретный должен быть ответ..
Или продолжаем извиваться?
Don Julio:
Не! Давай мухи отдельно, а мухи тем более.
Не! Давай мухи отдельно, а мухи тем более.
Хм..
Так для тебя твоя жена что то или ничто?
Конкретный задан вопрос, и конкретный должен быть ответ..
Или продолжаем извиваться?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:51
Собирайте мысле кучнее, тем более если отец настоящего казаха, имеет место быть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:52
Цитата:
Таки, да!
И что!?
То есть кухаркизат, может заменить жену!?
111:
конкретный должен быть ответ..
конкретный должен быть ответ..
Таки, да!
И что!?
То есть кухаркизат, может заменить жену!?
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