Отправлено: - 23:12

Don Julio:

То есть ты сейчас сможешь напрягшись озвучить признаки настоящего казаха?

Цитата:Вам, которые работают в гостиницах Австрии на богатеньких олигархов из России, не понять простых казахов..Да и думаю этого не нужно..