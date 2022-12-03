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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 580 из 581«1...578579580581»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:12
#8686
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Цитата:
Don Julio:
То есть ты сейчас сможешь напрягшись озвучить признаки настоящего казаха?

Вам, которые работают в гостиницах Австрии на богатеньких олигархов из России, не понять простых казахов..
Да и думаю этого не нужно..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:17
#8687
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Цитата:
111:
не понять простых казахов..

Хм!
Дело осложняется!
То есть, есть ещё и непростые!?
А и так-то, есть поддельные простые!?
А есть поддельные непростые?
А какого рода, они?
Эти, которые, те?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:21
#8688
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Смотрим казахский фильм, Моя большая казахская семья..
Прикольно, моя трещит..

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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:24
#8689
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Так и что?
Будут ли озвучены признаки настоящего казаха?
Или это был фейк?
И ждать оных, как ждать правды от внука Героя Советского Союза, отнюдь никогда не дождаться нет никакой возможности?
:lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:30
#8690
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Плохо когда кухаркинзат рулит, отбирая интернет или управляя кем-то, включая кто в семье главный зат.
Но что делать, если мозга в кухаркинзате больше, чтобы чем в голове полноценного, считай полноправного пользователя!?
:lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:37
#8691
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Новые реалии!
Если раньше говорили, маленький белый пушистый зверёк.
Сейчас говорят короче.
Полный екибастус.
:-o
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:43
#8692
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Цитата:
111:
Амирка настоящий казах..

Здесь, ненастоящим, а также другим поддельным, контрафактным могло было стать обидным?
:-o
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:44
#8693
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Цитата:
111:
Прикольно, моя трещит..

А и поподробнее!?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:45
#8694
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Цитата:
Don Julio:
Плохо когда кухаркинзат рулит

Для тебя красивое тело жены, это плохо?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:47
#8695
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Цитата:
111:
Для тебя красивое тело жены, это плохо?

Не!
Давай мухи отдельно, а мухи тем более.
То есть ты жену называешь кухаркой?
:lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:48
#8696
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То есть ты взял в жены, кухарку, которая имеет зат?
:lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:49
#8697
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Цитата:
111:
Для тебя красивое тело жены, это плохо?

Или ты кухаркинзат называешь женой!?
:-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:50
#8698
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Цитата:
Don Julio:
Не! Давай мухи отдельно, а мухи тем более.

Хм..
Так для тебя твоя жена что то или ничто?
Конкретный задан вопрос, и конкретный должен быть ответ..
Или продолжаем извиваться?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:51
#8699
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Собирайте мысле кучнее, тем более если отец настоящего казаха, имеет место быть?
:lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 23:52
#8700
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Цитата:
111:
конкретный должен быть ответ..

Таки, да!
И что!?
То есть кухаркизат, может заменить жену!?
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