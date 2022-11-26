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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 206 из 206«1...204205206
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 15:38
#3076
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Цитата:
alex_60:

---ФИФА считает эти Олимпийские игры чемпионатами мира среди любителей.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 15:40
#3077
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Цитата:
alex_60:

==========Сборная Уругвая – четырёхкратный чемпион мира по футболу, но из этих четырёх титулов она - двукратный победитель Кубка мира ФИФА----вот такая формулировка должна быть .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 15:50
#3078
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Цитата:
alex_60:
обрати внимание в конце

----Это какой -то блогер написал , а абсолютно не сайт ФИФА. Еще раз внимательно коммент 3073 глянь ---это текст с официального сайта ФИФА --- последние 3 слова -----**вторую мировую корону.**Сайт ФИФА**
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3251
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:12
#3079
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Всё-таки не все на Западе поддаются идиотизму:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:38
#3080
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Цитата:
Гога:
эти Олимпийские игры чемпионатами мира среди любителей.


естественно.
читай внимательней.
тогда профессионалов еще не было.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2022 - 17:10]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:39
#3081
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Цитата:
Гога:
=Сборная Уругвая – четырёхкратный чемпион мира по футболу,


о чем я вначале и говорил.
наконец то то дошло.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2022 - 17:11]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:42
#3082
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Цитата:
Гога:
Это какой -то блогер написал ,


я тебе дал это, чтобы ты понял что
и как. в историческом плане.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:51
#3083
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Цитата:
Гога:
ФИФА считает эти Олимпийские игры чемпионатами мира среди любителей.


именно только эти две, 1924 и 1928 года,
а не последущие,
потому что чемпионатов мира тогда еще не было,
а FIFA была, с 1904 года, и первый чемпионат мира - 1930 год.
теперь и ты это будешь знать.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2022 - 19:25]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11783
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:52
#3084
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молодость моя беларусия.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3251
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 19:45
#3085
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Современным "ямщикам" романс

Стоит немного ускорить промотку
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.11.22 - 02:33
#3086
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Цитата:
alex_60:
наконец то то дошло.

---Всегда знал , что Уругвай 2 раза кубок ФИФА выиграл . Это профи .Олимпиада - любители . То есть у них 2+2 .Но на сайте ФИФА - Уругвай -2ух кратный чемпион .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.11.22 - 02:37
#3087
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Цитата:
alex_60:
в историческом плане.

----В историческом плане ---родина яблок -Алма - Ата , и Санта клаус тоже оттуда . И ,вообще , Казахстан --начало цивилизации . ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.11.22 - 02:40
#3088
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Цитата:
alex_60:
в историческом плане.

---Кстати , забыл --- и Адам вроде тоже здесь? :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.12.22 - 18:32
#3089
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Как так, ЛП уже рассказала о встрече с акиматом по поводу возврата времени, а НГ еще нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.12.22 - 19:47
#3090
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Цитата:
Козлов я:
а НГ еще нет?


суб-вск выходной у них.
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Страница 206 из 206«1...204205206
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