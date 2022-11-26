Отправлено: - 16:51

Гога:

ФИФА считает эти Олимпийские игры чемпионатами мира среди любителей.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2022 - 19:25]

Цитата:именно только эти две, 1924 и 1928 года,а не последущие,потому что чемпионатов мира тогда еще не было,а FIFA была, с 1904 года, и первый чемпионат мира - 1930 год.теперь и ты это будешь знать.