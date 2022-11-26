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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 15:38
Цитата:
---ФИФА считает эти Олимпийские игры чемпионатами мира среди любителей.
alex_60:
---ФИФА считает эти Олимпийские игры чемпионатами мира среди любителей.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 15:40
Цитата:
==========Сборная Уругвая – четырёхкратный чемпион мира по футболу, но из этих четырёх титулов она - двукратный победитель Кубка мира ФИФА----вот такая формулировка должна быть .
alex_60:
==========Сборная Уругвая – четырёхкратный чемпион мира по футболу, но из этих четырёх титулов она - двукратный победитель Кубка мира ФИФА----вот такая формулировка должна быть .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 15:50
Цитата:
----Это какой -то блогер написал , а абсолютно не сайт ФИФА. Еще раз внимательно коммент 3073 глянь ---это текст с официального сайта ФИФА --- последние 3 слова -----**вторую мировую корону.**Сайт ФИФА**
alex_60:
обрати внимание в конце
обрати внимание в конце
----Это какой -то блогер написал , а абсолютно не сайт ФИФА. Еще раз внимательно коммент 3073 глянь ---это текст с официального сайта ФИФА --- последние 3 слова -----**вторую мировую корону.**Сайт ФИФА**
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:12
Всё-таки не все на Западе поддаются идиотизму:
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:38
Цитата:
естественно.
читай внимательней.
тогда профессионалов еще не было.
[Исправлено: alex_60, 26.11.2022 - 17:10]
Гога:
эти Олимпийские игры чемпионатами мира среди любителей.
эти Олимпийские игры чемпионатами мира среди любителей.
естественно.
читай внимательней.
тогда профессионалов еще не было.
[Исправлено: alex_60, 26.11.2022 - 17:10]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:39
Цитата:
о чем я вначале и говорил.
наконец то то дошло.
[Исправлено: alex_60, 26.11.2022 - 17:11]
Гога:
=Сборная Уругвая – четырёхкратный чемпион мира по футболу,
=Сборная Уругвая – четырёхкратный чемпион мира по футболу,
о чем я вначале и говорил.
наконец то то дошло.
[Исправлено: alex_60, 26.11.2022 - 17:11]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:42
Цитата:
я тебе дал это, чтобы ты понял что
и как. в историческом плане.
Гога:
Это какой -то блогер написал ,
Это какой -то блогер написал ,
я тебе дал это, чтобы ты понял что
и как. в историческом плане.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:51
Цитата:
именно только эти две, 1924 и 1928 года,
а не последущие,
потому что чемпионатов мира тогда еще не было,
а FIFA была, с 1904 года, и первый чемпионат мира - 1930 год.
теперь и ты это будешь знать.
[Исправлено: alex_60, 26.11.2022 - 19:25]
Гога:
ФИФА считает эти Олимпийские игры чемпионатами мира среди любителей.
ФИФА считает эти Олимпийские игры чемпионатами мира среди любителей.
именно только эти две, 1924 и 1928 года,
а не последущие,
потому что чемпионатов мира тогда еще не было,
а FIFA была, с 1904 года, и первый чемпионат мира - 1930 год.
теперь и ты это будешь знать.
[Исправлено: alex_60, 26.11.2022 - 19:25]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 11783
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 16:52
молодость моя беларусия.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.22 - 19:45
Современным "ямщикам" романс
Стоит немного ускорить промотку
Стоит немного ускорить промотку
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.11.22 - 02:33
Цитата:
---Всегда знал , что Уругвай 2 раза кубок ФИФА выиграл . Это профи .Олимпиада - любители . То есть у них 2+2 .Но на сайте ФИФА - Уругвай -2ух кратный чемпион .
alex_60:
наконец то то дошло.
наконец то то дошло.
---Всегда знал , что Уругвай 2 раза кубок ФИФА выиграл . Это профи .Олимпиада - любители . То есть у них 2+2 .Но на сайте ФИФА - Уругвай -2ух кратный чемпион .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.11.22 - 02:37
Цитата:
----В историческом плане ---родина яблок -Алма - Ата , и Санта клаус тоже оттуда . И ,вообще , Казахстан --начало цивилизации .
alex_60:
в историческом плане.
в историческом плане.
----В историческом плане ---родина яблок -Алма - Ата , и Санта клаус тоже оттуда . И ,вообще , Казахстан --начало цивилизации .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.11.22 - 02:40
Цитата:
---Кстати , забыл --- и Адам вроде тоже здесь?
alex_60:
в историческом плане.
в историческом плане.
---Кстати , забыл --- и Адам вроде тоже здесь?
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.12.22 - 18:32
Как так, ЛП уже рассказала о встрече с акиматом по поводу возврата времени, а НГ еще нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.12.22 - 19:47
Цитата:
суб-вск выходной у них.
Козлов я:
а НГ еще нет?
а НГ еще нет?
суб-вск выходной у них.
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