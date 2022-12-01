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≡ Подгузники по требованию - За чей счет снабжала интернат своей дочери чиновница управления координации занятости Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45646
Подгузники по требованию - За чей счет снабжала интернат своей дочери чиновница управления координации занятости Костанайской области?
Отправлено: 01.12.22 - 23:47
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Директор Лисаковского интерната для психоневрологических больных Курмангазы МАМБЕТ пояснил суду, что Жумагали написала ему в Telegram сообщение: "Привези три упаковки подгузников".
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
124
Re: Подгузники по требованию - За чей счет снабжала интернат...
Отправлено: 01.12.22 - 23:47
#1
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......пипец должность за подгузники.

Жумагали попросила Абельдинову найти среди пациентов Пешковского центра подходящую пациентку. Абельдинова подыскала недееспособную М, у которой нет родственников. Для нее подготовили фиктивное письмо о том, что ее якобы на три месяца забирают в Астану знакомые. После этого М. вывезли в столичный пансионат, где она работала, но в итоге сбежала.
...камышовый рай или что в стране творится? Может кто ответить?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5639
Re: Подгузники по требованию - За чей счет снабжала интернат...
Отправлено: 02.12.22 - 10:41
#2
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Раньше щенками благодарили, нынче памперсами, будем знать....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11783
Re: Подгузники по требованию - За чей счет снабжала интернат...
Отправлено: 02.12.22 - 11:48
#3
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У нас в стране в гос учереждениях хоть один порядочный человек остался? Может кто в курсе раскажите нам о нём.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3411
Re: Подгузники по требованию - За чей счет снабжала интернат...
Отправлено: 03.12.22 - 19:36
#4
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Цитата:
Vit:
хоть один порядочный человек остался?


Аким области; аким города; все акимы районов - они же ВСЕ порядочные и плюс руководитель отдела ЖКХ города, ну и остальные тоже наверное порядочные: - много не берут, и главное - НЕ ДЕНЬГАМИ , а только подгузниками, скоро на туалетную бумагу перейдут, наверное.
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