Отправлено: - 19:26

abaika95:

будет теперь тооько весной

[Исправлено: ACROS, 03.12.2022 - 19:28]

Цитата:Почему весной: - по закону аким отчитывается перед населением раз в квартал: - активистам можно проникнуть на суперсекретную встречу и там поднять вопрос о переводе стрелок: - ведь вопрос стоит не в переводе ВРЕМЕНИ, а в элементарном переводе СТРЕЛОК.Час вперед, час назад - никакой роли это в организме человека и в жизни общества НЕ ИГРАЕТ.Посмотрим очередной спектакль с псевдонаучными фактами и псевдоучёными из какой то тьмурараканьей Кызыл Орды ( у нас что своих местных псевдоученых с купленными званиями и регалиями нету ??).