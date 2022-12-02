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≡ Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45646
Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
Отправлено: 02.12.22 - 12:56
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3 декабря в "ДК "Мирас" должна была состояться встреча главы региона по переводу региона в свой часовой пояс. Ее в конце ноября анонсировал экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Но 1 декабря он покинул пост главы региона.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3411
Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
Отправлено: 03.12.22 - 19:26
#15
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Цитата:
abaika95:
будет теперь тооько весной


Почему весной: - по закону аким отчитывается перед населением раз в квартал: - активистам можно проникнуть на суперсекретную встречу и там поднять вопрос о переводе стрелок: - ведь вопрос стоит не в переводе ВРЕМЕНИ, а в элементарном переводе СТРЕЛОК.
Час вперед, час назад - никакой роли это в организме человека и в жизни общества НЕ ИГРАЕТ.
Посмотрим очередной спектакль с псевдонаучными фактами и псевдоучёными из какой то тьмурараканьей Кызыл Орды ( у нас что своих местных псевдоученых с купленными званиями и регалиями нету ??).

[Исправлено: ACROS, 03.12.2022 - 19:28]
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