Отправлено: - 14:55

[Исправлено: Эл-починно, 03.12.2022 - 15:04]

Кожистая черепаха считается одной из самых быстрых рептилий. Черепахи этого вида способны плыть со скоростью до 35 км в час, если чего-то сильно испугались.Кстати, если черепаха развивает скорость на суши до 15 км/ч, то это всё ещё в три раза быстрее человека идущего со средней скоростью 5 км/ч.А вообще поменьше фейков не только смотреть, но и тем более распространять нужно.