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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 577 из 578«1...575576577578»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 13:27
#8641
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Лопата 2900, взяли для уборки нашего двора..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 13:28
#8642
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Вот такой вот магазин..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 13:29
#8643
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Что постоянно тут, так это всегда в Светофорах есть эта вкусная пюрешка, не вкус моего детства конечно, но с удовольствием это ем..
Написано с 4х месяцев..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 13:31
#8644
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Конечно пока с Рудным не сравнить по некоторым позициям, но он ведь только открылся..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:42
#8645
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КАшники..
Герои России..
Средний год отсидки 15 лет..



Тут видим, разнобойка одежды, нет шлемов, зато сзади заградотряды с кувалдами..
Скорость захвата территорий, 1 км за 4 месяца..
Не быстро я скажу..
Интересно, у черепахи сколько скорость?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:44
#8646
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О, вот..
Получается даже быстрее Героев..

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
946
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:45
#8647
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Сеть магазинов Светофор в Европе

Российская сеть хард-дискаунтеров «Светофор» планирует открыть два первых магазина в США. Первые торговые точки появятся в Джорджии и Алабаме. Напомним, что за рубежом ритейлер развивается под вывеской Mere.Подробнее на New Retail: использовании материала ссылка на New Retail обязательна.

Интересно в свете последних событий как бизнес за пределами России в Европе идет ?

[Исправлено: YESNO, 03.12.2022 - 14:48]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
946
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:46
#8648
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Цитата:
111:
Конечно пока с Рудным не сравнить по некоторым позициям, но он ведь только открылся.

А где они открылись ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:51
#8649
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Цитата:
YESNO:
А где они открылись ?

Это на Рудный когда едишь, за Астыкжаном за новой заправкой сразу, перед мостом, который на объездную.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1142
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:55
#8650
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Кожистая черепаха считается одной из самых быстрых рептилий. Черепахи этого вида способны плыть со скоростью до 35 км в час, если чего-то сильно испугались. :lol:
Кстати, если черепаха развивает скорость на суши до 15 км/ч, то это всё ещё в три раза быстрее человека идущего со средней скоростью 5 км/ч. :-)
А вообще поменьше фейков не только смотреть, но и тем более распространять нужно. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 03.12.2022 - 15:04]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1142
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 15:06
#8651
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Цитата:
111:
Тут видим, разнобойка одежды, нет шлемов, зато сзади заградотряды с кувалдами..

Кувалды где? брехло.Цитата:
111:
Средний год отсидки 15 лет..

Они что с детского сада сидели чтоли? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 15:15
#8652
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Ну что друзья, идем искать хорошую конину.
Для дня рождения кухарки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 15:17
#8653
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Цитата:
Эл-починно:
Они что с детского сада сидели

А что, этот пойманный, посаженный на 15 лет, не мог получить срок отсидки два года назад за убийство?



[Исправлено: 111, 03.12.2022 - 15:21]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1142
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 15:21
#8654
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Цитата:
111:

Ну допустим, а кувалды то где? о которых ты упомянул.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 15:22
#8655
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