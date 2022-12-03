Прогноз на 5 дней
ясно-17°C
  • 785 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • С, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45646
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Отправлено: 03.12.22 - 14:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В группе «G» в заключительных матчах на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле встречались сборные Бразилии и Камеруна, а в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» играли команды Сербии и Швейцарии.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Re: Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Отправлено: 03.12.22 - 14:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Отправлено: 03.12.22 - 14:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня болеем за улицы прекрасных фонарей и за Месси?

[Исправлено: 111, 03.12.2022 - 14:57]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20360
Re: Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Отправлено: 03.12.22 - 15:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра болеем конечно же за Англию и Польшу..
Казахстан с вами ребята!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS