Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 13:27
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 13:28
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 13:29
Что постоянно тут, так это всегда в Светофорах есть эта вкусная пюрешка, не вкус моего детства конечно, но с удовольствием это ем..
Написано с 4х месяцев..
Написано с 4х месяцев..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 13:31
Конечно пока с Рудным не сравнить по некоторым позициям, но он ведь только открылся..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:42
КАшники..
Герои России..
Средний год отсидки 15 лет..
Тут видим, разнобойка одежды, нет шлемов, зато сзади заградотряды с кувалдами..
Скорость захвата территорий, 1 км за 4 месяца..
Не быстро я скажу..
Интересно, у черепахи сколько скорость?
Герои России..
Средний год отсидки 15 лет..
Тут видим, разнобойка одежды, нет шлемов, зато сзади заградотряды с кувалдами..
Скорость захвата территорий, 1 км за 4 месяца..
Не быстро я скажу..
Интересно, у черепахи сколько скорость?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:44
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 946
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:45
Российская сеть хард-дискаунтеров «Светофор» планирует открыть два первых магазина в США. Первые торговые точки появятся в Джорджии и Алабаме. Напомним, что за рубежом ритейлер развивается под вывеской Mere.Подробнее на New Retail:
Интересно в свете последних событий как бизнес за пределами России в Европе идет ?
[Исправлено: YESNO, 03.12.2022 - 14:48]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 946
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:46
Цитата:
А где они открылись ?
111:
Конечно пока с Рудным не сравнить по некоторым позициям, но он ведь только открылся.
Конечно пока с Рудным не сравнить по некоторым позициям, но он ведь только открылся.
А где они открылись ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:51
Цитата:
Это на Рудный когда едишь, за Астыкжаном за новой заправкой сразу, перед мостом, который на объездную.
YESNO:
А где они открылись ?
А где они открылись ?
Это на Рудный когда едишь, за Астыкжаном за новой заправкой сразу, перед мостом, который на объездную.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 14:55
Кожистая черепаха считается одной из самых быстрых рептилий. Черепахи этого вида способны плыть со скоростью до 35 км в час, если чего-то сильно испугались.
Кстати, если черепаха развивает скорость на суши до 15 км/ч, то это всё ещё в три раза быстрее человека идущего со средней скоростью 5 км/ч.
А вообще поменьше фейков не только смотреть, но и тем более распространять нужно.
[Исправлено: Эл-починно, 03.12.2022 - 15:04]
Кстати, если черепаха развивает скорость на суши до 15 км/ч, то это всё ещё в три раза быстрее человека идущего со средней скоростью 5 км/ч.
А вообще поменьше фейков не только смотреть, но и тем более распространять нужно.
[Исправлено: Эл-починно, 03.12.2022 - 15:04]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 15:06
Цитата:
Кувалды где? брехло.Цитата:
Они что с детского сада сидели чтоли?
111:
Тут видим, разнобойка одежды, нет шлемов, зато сзади заградотряды с кувалдами..
Тут видим, разнобойка одежды, нет шлемов, зато сзади заградотряды с кувалдами..
Кувалды где? брехло.Цитата:
111:
Средний год отсидки 15 лет..
Средний год отсидки 15 лет..
Они что с детского сада сидели чтоли?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 15:15
Ну что друзья, идем искать хорошую конину.
Для дня рождения кухарки..
Для дня рождения кухарки..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 15:17
Цитата:
А что, этот пойманный, посаженный на 15 лет, не мог получить срок отсидки два года назад за убийство?
[Исправлено: 111, 03.12.2022 - 15:21]
Эл-починно:
Они что с детского сада сидели
Они что с детского сада сидели
А что, этот пойманный, посаженный на 15 лет, не мог получить срок отсидки два года назад за убийство?
[Исправлено: 111, 03.12.2022 - 15:21]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 15:21
Цитата:
Ну допустим, а кувалды то где? о которых ты упомянул.
111:
Ну допустим, а кувалды то где? о которых ты упомянул.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.12.22 - 15:22
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать