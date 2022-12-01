Но наши эксперты на Первом канале (ведущий Кривошеев), опираясь на заявленный справедливый Казахстан
Начнем сначала.. Открываем Гугол, вводим Кривошеев.. Наш эксперт, полагаю Кривошеев Георгий Федорович, военочальник, или это Марк Кривошеев, ученый.. Кто из них? И когда, в какое время, на какой передаче? Ах да, есть еще Андрей Кривошеев.. Этот живет и здравствует. Но о каком времени речь, может кто то говорил что то демять лет назад, мы не знаем же.. И почему это наш, казахстанский как понял, Эксперт?
Второе, что такое финская модель общества? Это ювенальная контора, это геи, это лесбиянки и это суицид? Будьте добры, объясните мне пожалуйста, почему кто то решил, что Казахстан будет строить общество только геев и лесбиянок? Или это Нокиа Хаккапелита все же? Что такое Финская система? И как ее обязаны строить бывшие советские коммунисты? Открыть в каждом углу публичные дома и производить рядом с ними шины Нокия Хаккапелита зима?
Наличие крупного капитала создаёт финансовую возможность лоббировать свои интересы в
Ах да, это у финнов нет наличия крупного капитала, или у них есть? Про какую страну сие выражение сказано? Если у финнов нет, то это как то похоже на ложь. Там как раз таки и сосредоточены крупнейшие капиталы..
Вывезли их потому, что воровать в РК миллионы проще простого.
Если имеется в виду власть, то воровать что то в любой, самоц самой демократической стране, проще простого.. Очередное непонимание ситуации и как следствие, нет смысла в бесполезных буковках, я не вижу..
На сегодня уже должны быть представлены алгоритмы решений названных проблем
Кем представлены, кому представлены, что такое алгоритм принятия решения, как его съесть? По всем колхозам послать Послания? Никому непонятные какие то очередные алгоритмы бездействия? Смысл, что нам сейчас каждому выдалут какие то там Алгоритмы? Мы станем Умнее? Так что не вижу смысла..
Ващще у меня ошибки только с синтаксисом. Всё остальное очень редкое умышленное для акцентирования. Например, как здесь слово "ващще". А у тебя сплошная морфология с частотой не характерной ни для одного здравомыслящего человека.
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