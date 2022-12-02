Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
Отправлено: 02.12.22 - 21:14
Специалист по прикладной хронологии Болат НУРХОЖАЕВ провел переговоры с представителеи акимата Костанайской области. Он прилетел в Костанай на встречу акима области с населением, посвященную переводу региона в свой часовой пояс. Нурхожаев попросил встречу не переносить, а вместо нового и старого акимов, пригласить кого-то из курирующих заместителей. Читать новость
Началось! Я хоть и не сильно поддерживаю вопрос о переводе стрелок, но... Какие аргументы приводит пресс секретарь нового акима? У акима дел невпроворот. ему некогда встречаться с населением. А разве аким не представитель интересов населения Костанайской области? И должен как то уважительно относиться к населению области. Или у нового тоже есть важные государственные дела, куда важнее чем мнение какого то населения? Очень плохо начинает новый аким по моему. Так уже нельзя
сайлау курманов: Не надо время переводить, иначе на расписание транспорта, программы на ТВ и везде будут указывать астанинское время, людям спокойно жить не дадут
Время отправления в билетах местное всегда указывают. Да даже если и нет, то другие 5 западных областей живут же как-то с разницей в 1 час с Астаной. И мы жили до 2004 года. Главное - это здоровье населения, а не "программы на ТВ".
yudjin: рано бахытка себя в грудь копытом бил, что его послушали и встречу отменили... дело времени
А что серёжка встреча с акимом будет что-ли? В заметке ни слова А для проформы решили встретится с 5 нытиками где акиматовские быстрей быстрей выслушаю всё и выгонят Кызылординских обратно в кызылорду)) Цитата:
saba: Какие аргументы приводит пресс секретарь нового акима? У акима дел невпроворот. ему некогда встречаться с населением
А где здесь население? Активистов за перевод так мало в области что им пришлось из другого региона себе завозить помощников для поддержки штанин потомучто сами не справляются)) Цитата:
Любое мнение «против» или «за» должно быть чем-то обосновано, - сказал он. - Тем более вопросы здравоохранения и здоровья людей не должны рассматриваться опросами или референдумами. Это сугубо научный вопрос
Если бы за активистами было большинство они бы из портков выпрыгивали требуя провести голосование А так понимают что проиграют и нудят про науку когда как вопрос социальный и к науке отношения не имеющий Как может приехать какой то дед и говорить за науку прося перевести время на 1 час когда как наша область почти на 2 часа живёт "не в том времени" ? Дурят народ просто своим балабольством а всякие юджины сережки ведутся
Эл-починно: Однако поздние у вас комментарии, все спят уже .
Тоесть люди которые орут что не высыпаються из за того что время не правильное и они сидят допоздна в сети потомучто наши 2 часа ночи это по сути только 12 и вот они уже спят?? Спят Карл?)) Спалились блин)
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