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yudjin:

рано бахытка себя в грудь копытом бил, что его послушали и встречу отменили... дело времени

saba:

Какие аргументы приводит пресс секретарь нового акима? У акима дел невпроворот. ему некогда встречаться с населением

Любое мнение «против» или «за» должно быть чем-то обосновано, - сказал он. - Тем более вопросы здравоохранения и здоровья людей не должны рассматриваться опросами или референдумами. Это сугубо научный вопрос

Цитата:А что серёжка встреча с акимом будет что-ли? В заметке ни словаА для проформы решили встретится с 5 нытиками где акиматовские быстрей быстрей выслушаю всё и выгонят Кызылординских обратно в кызылорду))Цитата:А где здесь население?Активистов за перевод так мало в области что им пришлось из другого региона себе завозить помощников для поддержки штанин потомучто сами не справляются))Цитата:Если бы за активистами было большинство они бы из портков выпрыгивали требуя провести голосованиеА так понимают что проиграют и нудят про науку когда как вопрос социальный и к науке отношения не имеющийКак может приехать какой то дед и говорить за науку прося перевести время на 1 час когда как наша область почти на 2 часа живёт "не в том времени" ? Дурят народ просто своим балабольством а всякие юджины сережки ведутся