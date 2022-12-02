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≡ Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45643
Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
Отправлено: 02.12.22 - 21:14
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Специалист по прикладной хронологии Болат НУРХОЖАЕВ провел переговоры с представителеи акимата Костанайской области. Он прилетел в Костанай на встречу акима области с населением, посвященную переводу региона в свой часовой пояс. Нурхожаев попросил встречу не переносить, а вместо нового и старого акимов, пригласить кого-то из курирующих заместителей.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
985
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 21:14
#1
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Началось! Я хоть и не сильно поддерживаю вопрос о переводе стрелок, но...
Какие аргументы приводит пресс секретарь нового акима? У акима дел невпроворот. ему некогда встречаться с населением. А разве аким не представитель интересов населения Костанайской области? И должен как то уважительно относиться к населению области. Или у нового тоже есть важные государственные дела, куда важнее чем мнение какого то населения?
Очень плохо начинает новый аким по моему. Так уже нельзя
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
985
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 21:18
#2
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Правда его не народ избирал, наверное важнее встретиться с депутатами маслихата. они же его выбрали и ответ держать перед ними
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8889
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 21:55
#3
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Цитата:
Но о проблеме он знает и обязательно проведет встречу позже.

Цитата:
С инициативной группой по переводу времени встретится руководитель аппарата акима Костанайской области Мурат Миртаевич Сандыбаев

рано бахытка себя в грудь копытом бил, что его послушали и встречу отменили... дело времени.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5639
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 22:04
#4
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Не надо время переводить, иначе на расписание транспорта, программы на ТВ и везде будут указывать астанинское время, людям спокойно жить не дадут
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1270
Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 22:49
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Не надо время переводить, иначе на расписание транспорта, программы на ТВ и везде будут указывать астанинское время, людям спокойно жить не дадут


Время отправления в билетах местное всегда указывают. Да даже если и нет, то другие 5 западных областей живут же как-то с разницей в 1 час с Астаной. И мы жили до 2004 года. Главное - это здоровье населения, а не "программы на ТВ".
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