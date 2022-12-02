Отправлено: - 22:49

сайлау курманов:

Не надо время переводить, иначе на расписание транспорта, программы на ТВ и везде будут указывать астанинское время, людям спокойно жить не дадут

Цитата:Время отправления в билетах местное всегда указывают. Да даже если и нет, то другие 5 западных областей живут же как-то с разницей в 1 час с Астаной. И мы жили до 2004 года. Главное - это здоровье населения, а не "программы на ТВ".