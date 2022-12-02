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Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской области все-таки обсудит, но только с активистами
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