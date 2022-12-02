Re: Возврат региона в свой часовой пояс акимат Костанайской...

Отправлено: - 21:14

Началось! Я хоть и не сильно поддерживаю вопрос о переводе стрелок, но...

Какие аргументы приводит пресс секретарь нового акима? У акима дел невпроворот. ему некогда встречаться с населением. А разве аким не представитель интересов населения Костанайской области? И должен как то уважительно относиться к населению области. Или у нового тоже есть важные государственные дела, куда важнее чем мнение какого то населения?

Очень плохо начинает новый аким по моему. Так уже нельзя