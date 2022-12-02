"Даём оценку выше удовлетворительного" - Об очистке Костаная от снега отчитались в отделе ЖКХ
Отправлено: 02.12.22 - 10:32
- По дорогам 2-й категории остались вопросы, но их устранят за ночь, - рассказал руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - Все подрядчики готовы ответить на вопросы по своей работе. Читать новость
В этом году даже по тротуарам можно идти спокойно. Может не везде, но все таки видно , что в городе идет уборка снега. Раньше только проезжей части уделяли внимание. Еще бы чистили второстепенные перекрестки, а то грейдер прошел и проблемы выйти на перекресток
У нас на частном секторе только через три дня после снегопада прошел трактор, хотя многие заплатили частникам и те на радость прошлись по дворам Своих спонсоров. Вот ни как не могу поймать те кто в рабочее время чистит общую дорогу и на частника успевает, кажется одни и те же ребятушки...
С жалобами на качество очистки улиц от снега посоветовал обращаться по телефону «109» в ситуационный центр IKomek.
А смысл? У нас во дворе очищая проезд и парковку бездумно вывалили кучи тяжелого снега на молодые деревья, которые я как дурак три года поливал в засушливое лето, бегая с ведрами. Рябину уже точно похоронить можно, две черемухи пока торчат, сирень раскорячили по сторонам. В пкск позвонил, айкомек и Жундубаеву написал... действий НОЛЬ... Только позвонила оператор айкомека и сообщила, что АБЗ плюс приносит свои извинения. Ох...ть можно от их извинений. Они же не садят, им бари бир...
У нас 240 квартир. Выходят постоянно человек до 30ти.. У вас как понял меньше квартир, меньше двор соответственно, ну пусть человек даже 5-10 выйдет активистов, с лопатами, и покажут куда сыпать, помогут подсыпать, помогут отгребать от заборов и бордюров, выберут правильный трактор еще до этого, который их устроит, а не ДТ-75 какой то.. Думаешь у нас нет работающих? Потому мы заказали трактор на воскресенье, чтоб не было таких вот недоразумений.
Уборка снега конечно на "троечку"..с минусом. Приезжающие гости города каждую зиму отмечают убожество наших коммунальщиков. Согласимся, снегу много-но неужели много ума надо почистить тротуары и сделать проходы на пешеходных переходах? Для примера -сегодняшнее фото пешеходного перехода на перекрестке ул. Баймагамбетова-Шевченко ,это район Ц.рынка. Оживленное автомобильное движение и люди ,стремящиеся попасть на рынок. Как вы это представляете?
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