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≡ Банкир вместо птицевода - перемены в маслихате Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45643
Банкир вместо птицевода - перемены в маслихате Костанайской области
Отправлено: 02.12.22 - 18:39
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На внеочередной сессии маслихата удостоверение депутата получил директор филиала АО «Народный банк Казахстана». Таким образом мандат от партии «Аманат», принадлежавший гендиректору ТОО «Жас канат 2006» Кайрату Маишеву, перестал быть вакантным.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4313
Re: Банкир вместо птицевода - перемены в маслихате Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 18:39
#1
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Хорошее фото. Банкир от партии Нур-Отан?
И огромный жизненный опыт лет за 35-40... 8-)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
417
Re: Банкир вместо птицевода - перемены в маслихате Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 20:43
#2
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генералам и банкирам не верю. ненадежная категория, испытал на себе.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3406
Re: Банкир вместо птицевода - перемены в маслихате Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 20:50
#3
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Как много из Аманата вышли: -- приспособленцы или элементарно КРЫСЫ ??
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