Отправлено: - 12:56

встреча Кумара Аксакалова с населением по переводу времени и другим актуальным вопросам переносится на другой срок,

Цитата:А будет ли смысл?Присмотритесь...Новый аким Кумар ИРГИБАЕВИЧ и бывший ректор КГУ Алма ИРГИБАЕВНАДа, та самая, которая слизав часть статьи из комсомольской правды в соцсетях написала заметку, что возвращать время не надо.Потом правда попала в поле антикоррупционщиков по подозрению в растрате вузовского бюджета в личных целях... потом отчислена из ряда "одобрямсов", разжалована из руководителей университета и скрылась в неизвестном направлении.