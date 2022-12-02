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≡ "Даём оценку выше удовлетворительного" - Об очистке Костаная от снега отчитались в отделе ЖКХ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45641
"Даём оценку выше удовлетворительного" - Об очистке Костаная от снега отчитались в отделе ЖКХ
Отправлено: 02.12.22 - 10:32
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- По дорогам 2-й категории остались вопросы, но их устранят за ночь, - рассказал руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - Все подрядчики готовы ответить на вопросы по своей работе.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
75
Re: "Даём оценку выше удовлетворительного" - Об...
Отправлено: 02.12.22 - 10:32
#1
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В этом году даже по тротуарам можно идти спокойно. Может не везде, но все таки видно , что в городе идет уборка снега. Раньше только проезжей части уделяли внимание. Еще бы чистили второстепенные перекрестки, а то грейдер прошел и проблемы выйти на перекресток
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5638
Re: "Даём оценку выше удовлетворительного" - Об...
Отправлено: 02.12.22 - 11:11
#2
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У нас на частном секторе только через три дня после снегопада прошел трактор, хотя многие заплатили частникам и те на радость прошлись по дворам Своих спонсоров. Вот ни как не могу поймать те кто в рабочее время чистит общую дорогу и на частника успевает, кажется одни и те же ребятушки...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8888
Re: "Даём оценку выше удовлетворительного" - Об...
Отправлено: 02.12.22 - 13:05
#3
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Цитата:
С жалобами на качество очистки улиц от снега посоветовал обращаться по телефону «109» в ситуационный центр IKomek.

А смысл? У нас во дворе очищая проезд и парковку бездумно вывалили кучи тяжелого снега на молодые деревья, которые я как дурак три года поливал в засушливое лето, бегая с ведрами. Рябину уже точно похоронить можно, две черемухи пока торчат, сирень раскорячили по сторонам.


В пкск позвонил, айкомек и Жундубаеву написал... действий НОЛЬ... Только позвонила оператор айкомека и сообщила, что АБЗ плюс приносит свои извинения.
Ох...ть можно от их извинений. Они же не садят, им бари бир...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
"Даём оценку выше удовлетворительного" - Об очистке Костаная от снега отчитались в отделе ЖКХ
Отправлено: 02.12.22 - 13:53
#4
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Цитата:
yudjin:
У нас во дворе очищая проезд и парковку бездумно вывалили кучи тяжелого снега на молодые деревья, которые я как

Что это у вас за двор такой?
Люди что, не выходят с лопатами, когда трактор чистит, не говорят ему как и куда?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8888
"Даём оценку выше удовлетворительного" - Об очистке Костаная от снега отчитались в отделе ЖКХ
Отправлено: 02.12.22 - 14:53
#5
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Цитата:
111:
Люди что, не выходят с лопатами, когда трактор чистит, не говорят ему как и куда?

видимо не все домохозяйки, как ты... Я лично на работе был в РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
А пкск, который не контролировал я уже отчитал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
"Даём оценку выше удовлетворительного" - Об очистке Костаная от снега отчитались в отделе ЖКХ
Отправлено: 02.12.22 - 15:36
#6
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Цитата:
yudjin:
.. Я лично на работе был в РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

У нас 240 квартир.
Выходят постоянно человек до 30ти..
У вас как понял меньше квартир, меньше двор соответственно, ну пусть человек даже 5-10 выйдет активистов, с лопатами, и покажут куда сыпать, помогут подсыпать, помогут отгребать от заборов и бордюров, выберут правильный трактор еще до этого, который их устроит, а не ДТ-75 какой то..
Думаешь у нас нет работающих?
Потому мы заказали трактор на воскресенье, чтоб не было таких вот недоразумений.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1290
Re: "Даём оценку выше удовлетворительного" - Об...
Отправлено: 02.12.22 - 17:24
#7
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Через 10 дней снег опять бабахнет. Ещё больше чем в этот раз. Так что коммунальщикам нужно приготовиться.
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