Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 784 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • СВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45640
Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
Отправлено: 02.12.22 - 12:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 декабря в "ДК "Мирас" должна была состояться встреча главы региона по переводу региона в свой часовой пояс. Ее в конце ноября анонсировал экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Но 1 декабря он покинул пост главы региона.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8888
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 12:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
встреча Кумара Аксакалова с населением по переводу времени и другим актуальным вопросам переносится на другой срок,

А будет ли смысл?
Присмотритесь...

Новый аким Кумар ИРГИБАЕВИЧ и бывший ректор КГУ Алма ИРГИБАЕВНА
Да, та самая, которая слизав часть статьи из комсомольской правды в соцсетях написала заметку, что возвращать время не надо.
Потом правда попала в поле антикоррупционщиков по подозрению в растрате вузовского бюджета в личных целях... потом отчислена из ряда "одобрямсов", разжалована из руководителей университета и скрылась в неизвестном направлении.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1104
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 13:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда,опять выходцы из племени тумба-юмба,будут доказывать что какая разница,когда спеет банан. Главное же что спеет.. Ей богу позорище.. Опять спорить,что белое-это белое. Верните наше природное время и не позорьтесь!
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1269
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 13:35
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Присмотритесь...


Блат и сестла? :lol:

Да, теперь новый аким если и встретится, то скажет: "Вопрос неизвестный мне! Давайте мы подумаем-подумаем над этим" и через 2-3 месяца (весной, когда будет уже неактуально!) снова выдадут какой-нибудь фейковый "опрос" карманных мажилисменов или от имени педагогов скажут, что "вопрос педагогами области не поднимался".
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 13:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо требовать, чтоб Архимеда или кого там, поставили на место!
Твари ли мы дрожащие?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25564
Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
Отправлено: 02.12.22 - 14:03
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Твари ли мы дрожащие?

Право имеете... :lol: ;-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11782
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 14:41
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё вопрос закрыт. Всем всё понятно. Время переводить не будут. Расходимся по домам.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
Отправлено: 02.12.22 - 14:48
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, а где тот уникум, что призывал прийти 484 тысячи костанайцев к акимату и требовать?
Это же было вроде в ноябре и что?
Или никто не пришел, а сейчас очень удобно говорить, что Архимеда типа нет, потому что как бы обложались сами по полной?
Ведь всем 484 тысячам просто плевать..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13224
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 15:38
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Кумар
Прислушался к моему совету всё-таки
Отбоярил активистов
Встреча по всей видимости будет теперь тооько весной
Когла аким будет отчитываться о планах и уже сделаном и вскользь затронет этот малозначительный никому не нужный вопрос

Цитата:
yudjin:
А будет ли смысл? Присмотритесь

Присмотрелись
Архимеда котрый запрещал тут время переводить среди них нет
А время всеровно не переводят
Странно да? Картина мира не нарушилась у вас нет ещё?))Цитата:
111:
Надо требовать, чтоб Архимеда или кого там, поставили на место!

Согласен
Надо вернуть Архимеда обратно
Чтобы Ведлер могла орать что Архимед не читал учебник за 6 класс и ему плевать на детей
А то сейчас как она будет обвинять Архимеда когда перед ней Кумар?
Профайл
КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1646
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 16:18
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знал Архимед, что не будет его здесь 3-го декабря, вот и начал соглашаться с инициаторами возвращения времени. Зачетный финт.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS