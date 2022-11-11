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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.22 - 15:17
Здравствуйте.
Огласите пожалуйста правила Народных новостей.
О чем можно писать, о чем нет.
Имеют ли Трансгендеры США к нашей области какие то отношения например?
Или достаточно написать например о трансгендерах и геях Тайланда, и ссылку кинуть с какого то там казахстанского сайта и все, это имеет отношение к нашей области?
Огласите пожалуйста правила Народных новостей.
О чем можно писать, о чем нет.
Имеют ли Трансгендеры США к нашей области какие то отношения например?
Или достаточно написать например о трансгендерах и геях Тайланда, и ссылку кинуть с какого то там казахстанского сайта и все, это имеет отношение к нашей области?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.22 - 15:42
Цитата:
Правила есть в соглашении. Цитирую:
Раздел «Народные новости» предназначен для сообщений пользователей о событиях в Костанае, Костанайской области, а также о событиях в Казахстане и мире, оказывающих влияние на жителей Костанайской области. При публикации пользователи выражают собственное отношение к этим событиям.
В данном случае, о котором вы спрашиваете, пользователь проводит параллель между двумя событиями: в США и в Казахстане. Почему событие в США натолкнуло его на такое сравнение - вопрос к автору.
Но проблема соблюдения прав человека и последствий политкорректности актуальна и для Казахстана. Поэтому я и не стал запрещать это сообщение.
111:
Огласите пожалуйста правила Народных новостей.
Огласите пожалуйста правила Народных новостей.
Правила есть в соглашении. Цитирую:
Раздел «Народные новости» предназначен для сообщений пользователей о событиях в Костанае, Костанайской области, а также о событиях в Казахстане и мире, оказывающих влияние на жителей Костанайской области. При публикации пользователи выражают собственное отношение к этим событиям.
В данном случае, о котором вы спрашиваете, пользователь проводит параллель между двумя событиями: в США и в Казахстане. Почему событие в США натолкнуло его на такое сравнение - вопрос к автору.
Но проблема соблюдения прав человека и последствий политкорректности актуальна и для Казахстана. Поэтому я и не стал запрещать это сообщение.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.22 - 15:49
Цитата:
Я это и предполагал, что можно просто гипотетически сравнить с каким либо событием в Казахстане и все, статью поймал.
Хорошо.
Но..
Цитата:
Я вот про этот пункт.
Хорошо, я вас понял.
Буду учитывать это, если все же решу что то писать в народных новостях.
Просто непонимал четкие правила, судя по статьям, которые выходят.
Спасибо
[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 15:52]
Тимур Гафуров:
Почему событие в США натолкнуло его на такое сравнение - вопрос к автору.
Почему событие в США натолкнуло его на такое сравнение - вопрос к автору.
Я это и предполагал, что можно просто гипотетически сравнить с каким либо событием в Казахстане и все, статью поймал.
Хорошо.
Но..
Цитата:
Тимур Гафуров:
о событиях в Костанае, Костанайской области, а также о событиях в Казахстане и мире, оказывающих влияние на жителей Костанайской области
о событиях в Костанае, Костанайской области, а также о событиях в Казахстане и мире, оказывающих влияние на жителей Костанайской области
Я вот про этот пункт.
Хорошо, я вас понял.
Буду учитывать это, если все же решу что то писать в народных новостях.
Просто непонимал четкие правила, судя по статьям, которые выходят.
Спасибо
[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 15:52]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.22 - 16:37
Цитата:
Четкие правила в Народных новостях трудно сформулировать) Так что приходится решать в каждом конкретном случае - будет это интересно нашей аудитории или нет.
111:
Просто непонимал четкие правила
Просто непонимал четкие правила
Четкие правила в Народных новостях трудно сформулировать) Так что приходится решать в каждом конкретном случае - будет это интересно нашей аудитории или нет.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.11.22 - 10:09
Вопрос по Хуго Боссу..
Который занимался пошивом одежды не только для мирных людей, вы поняли о чем речь и я это писал.
Комментарий откорректирован, чтобы не замарать великое имя Хуго, сотрудничевшего с кем то в силу личных убеждений, или же как реклама фирмы Хуго Босса?
Потому как должен был написать про Мерседес, его становление во второй мировой .
Нужно немного для ясности.
Который занимался пошивом одежды не только для мирных людей, вы поняли о чем речь и я это писал.
Комментарий откорректирован, чтобы не замарать великое имя Хуго, сотрудничевшего с кем то в силу личных убеждений, или же как реклама фирмы Хуго Босса?
Потому как должен был написать про Мерседес, его становление во второй мировой .
Нужно немного для ясности.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.11.22 - 10:31
Цитата:
Картинку убрали из-за изображения на ней символики нацистов.
111:
Комментарий откорректирован, чтобы не замарать великое имя Хуго, сотрудничевшего с кем то в силу личных убеждений, или же как реклама фирмы Хуго Босса?
Комментарий откорректирован, чтобы не замарать великое имя Хуго, сотрудничевшего с кем то в силу личных убеждений, или же как реклама фирмы Хуго Босса?
Картинку убрали из-за изображения на ней символики нацистов.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.11.22 - 10:32
Цитата:
А, понял..
Спасибо..
Тимур Гафуров:
Картинку убрали из-за изображения на ней символики нацистов.
Картинку убрали из-за изображения на ней символики нацистов.
А, понял..
Спасибо..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.11.22 - 20:41
Как насчет введения новых правил, например платного Эмодзи или как его там?
При днях рождений, при например понравившейся статьи, народных новостях и тд?
Иногда хочется выразить чувства, но чтоб это было не как то обыденно и не бесплатно что ли..
Ну такое вроде как в одноклассниках видел, когда заходил туда, конечно не настаиваю, но хотя бы самое упрощенное..
При днях рождений, при например понравившейся статьи, народных новостях и тд?
Иногда хочется выразить чувства, но чтоб это было не как то обыденно и не бесплатно что ли..
Ну такое вроде как в одноклассниках видел, когда заходил туда, конечно не настаиваю, но хотя бы самое упрощенное..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.12.22 - 15:45
Здравствуйте.
Комментарий 8637 во Всякой всячине, под какую статью подпадает?
Девушек моделей, выставлять нельзя?
А например как же конкурсы красоты, что освещают СМИ, там ведь ровно все то же самое?
Ну закрыты определенные части тела, и нет вроде нарушений..
Мне не то что удалили, а для будущего понять, можно нельзя..
Комментарий 8637 во Всякой всячине, под какую статью подпадает?
Девушек моделей, выставлять нельзя?
А например как же конкурсы красоты, что освещают СМИ, там ведь ровно все то же самое?
Ну закрыты определенные части тела, и нет вроде нарушений..
Мне не то что удалили, а для будущего понять, можно нельзя..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.12.22 - 16:10
Цитата:
Девушки - это хорошо. Но превращать форум в филиал "Плейбоя" все-таки не нужно.
111:
Комментарий 8637 во Всякой всячине, под какую статью подпадает? Девушек моделей, выставлять нельзя?
Комментарий 8637 во Всякой всячине, под какую статью подпадает? Девушек моделей, выставлять нельзя?
Девушки - это хорошо. Но превращать форум в филиал "Плейбоя" все-таки не нужно.
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