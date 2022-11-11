Отправлено: - 15:49

Тимур Гафуров:

Почему событие в США натолкнуло его на такое сравнение - вопрос к автору.

Тимур Гафуров:

о событиях в Костанае, Костанайской области, а также о событиях в Казахстане и мире, оказывающих влияние на жителей Костанайской области

[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 15:52]

Цитата:Я это и предполагал, что можно просто гипотетически сравнить с каким либо событием в Казахстане и все, статью поймал.Хорошо.Но..Цитата:Я вот про этот пункт.Хорошо, я вас понял.Буду учитывать это, если все же решу что то писать в народных новостях.Просто непонимал четкие правила, судя по статьям, которые выходят.Спасибо