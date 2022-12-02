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≡ Дальше - без Германии и Бельгии. Неизвестны только два участника плей-офф чемпионата мира по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45640
Дальше - без Германии и Бельгии. Неизвестны только два участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 02.12.22 - 15:55
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После заключительных матчей в группах «E» и «F» на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу стали известны 14 участников 1/8 финала.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: Дальше - без Германии и Бельгии. Неизвестны только два...
Отправлено: 02.12.22 - 15:55
#1
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Испания технично избежала намеченной встречи с Бразилией..
Ну и Хорватия..
Все таки они сильны и по зубам только епонцам..
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