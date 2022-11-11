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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.22 - 15:17
#4951
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Здравствуйте.
Огласите пожалуйста правила Народных новостей.
О чем можно писать, о чем нет.
Имеют ли Трансгендеры США к нашей области какие то отношения например?
Или достаточно написать например о трансгендерах и геях Тайланда, и ссылку кинуть с какого то там казахстанского сайта и все, это имеет отношение к нашей области?
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1484
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.22 - 15:42
#4952
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Цитата:
111:
Огласите пожалуйста правила Народных новостей.

Правила есть в соглашении. Цитирую:
Раздел «Народные новости» предназначен для сообщений пользователей о событиях в Костанае, Костанайской области, а также о событиях в Казахстане и мире, оказывающих влияние на жителей Костанайской области. При публикации пользователи выражают собственное отношение к этим событиям.

В данном случае, о котором вы спрашиваете, пользователь проводит параллель между двумя событиями: в США и в Казахстане. Почему событие в США натолкнуло его на такое сравнение - вопрос к автору.
Но проблема соблюдения прав человека и последствий политкорректности актуальна и для Казахстана. Поэтому я и не стал запрещать это сообщение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.22 - 15:49
#4953
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Почему событие в США натолкнуло его на такое сравнение - вопрос к автору.

Я это и предполагал, что можно просто гипотетически сравнить с каким либо событием в Казахстане и все, статью поймал.
Хорошо.
Но..

Цитата:
Тимур Гафуров:
о событиях в Костанае, Костанайской области, а также о событиях в Казахстане и мире, оказывающих влияние на жителей Костанайской области


Я вот про этот пункт.
Хорошо, я вас понял.
Буду учитывать это, если все же решу что то писать в народных новостях.
Просто непонимал четкие правила, судя по статьям, которые выходят.
Спасибо

[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 15:52]
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1484
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.22 - 16:37
#4954
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Просто непонимал четкие правила

Четкие правила в Народных новостях трудно сформулировать) Так что приходится решать в каждом конкретном случае - будет это интересно нашей аудитории или нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.11.22 - 10:09
#4955
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Вопрос по Хуго Боссу..
Который занимался пошивом одежды не только для мирных людей, вы поняли о чем речь и я это писал.
Комментарий откорректирован, чтобы не замарать великое имя Хуго, сотрудничевшего с кем то в силу личных убеждений, или же как реклама фирмы Хуго Босса?
Потому как должен был написать про Мерседес, его становление во второй мировой .
Нужно немного для ясности.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1484
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.11.22 - 10:31
#4956
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Комментарий откорректирован, чтобы не замарать великое имя Хуго, сотрудничевшего с кем то в силу личных убеждений, или же как реклама фирмы Хуго Босса?


Картинку убрали из-за изображения на ней символики нацистов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.11.22 - 10:32
#4957
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Картинку убрали из-за изображения на ней символики нацистов.

А, понял..
Спасибо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.11.22 - 20:41
#4958
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Как насчет введения новых правил, например платного Эмодзи или как его там?
При днях рождений, при например понравившейся статьи, народных новостях и тд?
Иногда хочется выразить чувства, но чтоб это было не как то обыденно и не бесплатно что ли..
Ну такое вроде как в одноклассниках видел, когда заходил туда, конечно не настаиваю, но хотя бы самое упрощенное..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.12.22 - 15:45
#4959
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Здравствуйте.
Комментарий 8637 во Всякой всячине, под какую статью подпадает?
Девушек моделей, выставлять нельзя?
А например как же конкурсы красоты, что освещают СМИ, там ведь ровно все то же самое?
Ну закрыты определенные части тела, и нет вроде нарушений..
Мне не то что удалили, а для будущего понять, можно нельзя..
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1484
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.12.22 - 16:10
#4960
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Цитата:
111:
Комментарий 8637 во Всякой всячине, под какую статью подпадает? Девушек моделей, выставлять нельзя?

Девушки - это хорошо. Но превращать форум в филиал "Плейбоя" все-таки не нужно.
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