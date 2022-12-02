Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
Отправлено: 02.12.22 - 12:56
3 декабря в "ДК "Мирас" должна была состояться встреча главы региона по переводу региона в свой часовой пояс. Ее в конце ноября анонсировал экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Но 1 декабря он покинул пост главы региона. Читать новость
встреча Кумара Аксакалова с населением по переводу времени и другим актуальным вопросам переносится на другой срок,
А будет ли смысл? Присмотритесь... Новый аким Кумар ИРГИБАЕВИЧ и бывший ректор КГУ Алма ИРГИБАЕВНА Да, та самая, которая слизав часть статьи из комсомольской правды в соцсетях написала заметку, что возвращать время не надо. Потом правда попала в поле антикоррупционщиков по подозрению в растрате вузовского бюджета в личных целях... потом отчислена из ряда "одобрямсов", разжалована из руководителей университета и скрылась в неизвестном направлении.
Мда,опять выходцы из племени тумба-юмба,будут доказывать что какая разница,когда спеет банан. Главное же что спеет.. Ей богу позорище.. Опять спорить,что белое-это белое. Верните наше природное время и не позорьтесь!
Да, теперь новый аким если и встретится, то скажет: "Вопрос неизвестный мне! Давайте мы подумаем-подумаем над этим" и через 2-3 месяца (весной, когда будет уже неактуально!) снова выдадут какой-нибудь фейковый "опрос" карманных мажилисменов или от имени педагогов скажут, что "вопрос педагогами области не поднимался".
Кстати, а где тот уникум, что призывал прийти 484 тысячи костанайцев к акимату и требовать? Это же было вроде в ноябре и что? Или никто не пришел, а сейчас очень удобно говорить, что Архимеда типа нет, потому что как бы обложались сами по полной? Ведь всем 484 тысячам просто плевать..
Молодец Кумар Прислушался к моему совету всё-таки Отбоярил активистов Встреча по всей видимости будет теперь тооько весной Когла аким будет отчитываться о планах и уже сделаном и вскользь затронет этот малозначительный никому не нужный вопрос
Цитата:
yudjin: А будет ли смысл? Присмотритесь
Присмотрелись Архимеда котрый запрещал тут время переводить среди них нет А время всеровно не переводят Странно да? Картина мира не нарушилась у вас нет ещё?))Цитата:
111: Надо требовать, чтоб Архимеда или кого там, поставили на место!
Согласен Надо вернуть Архимеда обратно Чтобы Ведлер могла орать что Архимед не читал учебник за 6 класс и ему плевать на детей А то сейчас как она будет обвинять Архимеда когда перед ней Кумар?
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