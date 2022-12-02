Отправлено: - 13:53

yudjin:

У нас во дворе очищая проезд и парковку бездумно вывалили кучи тяжелого снега на молодые деревья, которые я как

Цитата:Что это у вас за двор такой?Люди что, не выходят с лопатами, когда трактор чистит, не говорят ему как и куда?