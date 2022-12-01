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≡ На языке чатлаков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45639
На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 18:25
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Наши эксперты на Первом канале (ведущий Кривошеев), опираясь на заявленный справедливый Казахстан, выразили мнение, что в РК будет строиться финская модель общества.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
962
На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 18:25
#1
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Цитата:
Например, речь идёт о том, что начнётся гормонизация отношений капитала, наёмного труда и чиновников. Источник:

что? :lol:

[Исправлено: electro, 01.12.2022 - 18:26]
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1289
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 18:27
#2
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Они же вроде чатлане, а не чатлаки.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2961
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 19:26
#3
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Цитата:
electro:
что?

Ну, гормоны играют у капитала и чиновников. А когда они наиграются с наемным трудом - настигнет нас всех гармония. :lol:
Ну как-то так...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5638
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 19:51
#4
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О чём идёт речь, что такое чатлаки???
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2961
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 20:31
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
О чём идёт речь, что такое чатлаки?

"Кин-дза-дза" смотрели?
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
377
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 20:31
#6
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что начнётся гормонизация отношений

-------------------------------
Г-н Сальник ранее утверждал, что он там какой-то кандидатский минимум по русскому сдавал какой-то профессуре, а тут такая засада :-)
Или это малограмотные и всем хорошо известные журналюги из НГ его подставили?
Гафуров, внесите ясность, пожалуйста.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1483
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 21:40
#7
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Цитата:
dvb:
что начнётся гормонизация отношений

Исправил, спасибо.
Народные новости тоже редактируются. И тоже при редактировании я замечаю не все ошибки.
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
67
На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 23:30
#8
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Цитата:
dvb:
минимум по русскому сдавал какой-то профессуре


Не надо фантазировать, по русскому со школы у меня была наивысшая оценка 2. Средний балл 1,5. Я преподам сказал, что они мне всё равно поставят положительную оценку, с учётом участия в школьных олимпиадах по точным наукам. Мой родной язык - язык формул. Когда начинают меня учить грамоте, я прошу не путаться под ногами. Имея переписку с с образованными по определённому профилю спецами, никогда не обращаю внимание на грамотёшку, главное смысл. А грамматические ошибки всегда на этом уровне - норма. Следить за этим, называется блох ловить (ведь бывают и очепятки).

[Исправлено: Salnik Anatoliy, 01.12.2022 - 23:33]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
569
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 08:59
#9
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Цитата:
olegggon:

М.б. он имеет в виду тех, кто в чатах сидит сутками? :-)
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1289
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 10:01
#10
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Цитата:
Skeptic:
М.б. он имеет в виду тех, кто в чатах сидит сутками?

Я тоже сначала так подумал, но в конце он написал "ку", значит он имел ввиду жителей планеты Плюк. :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20324
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 13:58
#11
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
никогда не обращаю внимание на грамотёшку, главное смысл

Хм..
А каков смысл сия написанного?
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