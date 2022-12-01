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На языке чатлаков
На языке чатлаков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45639
На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 18:25
Наши эксперты на Первом канале (ведущий Кривошеев), опираясь на заявленный справедливый Казахстан, выразили мнение, что в РК будет строиться финская модель общества.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 962
На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 18:25
Цитата:
что?
[Исправлено: electro, 01.12.2022 - 18:26]
Например, речь идёт о том, что начнётся гормонизация отношений капитала, наёмного труда и чиновников. Источник:
что?
[Исправлено: electro, 01.12.2022 - 18:26]
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 18:27
Они же вроде чатлане, а не чатлаки.
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 19:26
Цитата:
Ну, гормоны играют у капитала и чиновников. А когда они наиграются с наемным трудом - настигнет нас всех гармония.
Ну как-то так...
electro:
что?
что?
Ну, гормоны играют у капитала и чиновников. А когда они наиграются с наемным трудом - настигнет нас всех гармония.
Ну как-то так...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5638
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 19:51
О чём идёт речь, что такое чатлаки???
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 20:31
Цитата:
"Кин-дза-дза" смотрели?
сайлау курманов:
О чём идёт речь, что такое чатлаки?
О чём идёт речь, что такое чатлаки?
"Кин-дза-дза" смотрели?
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 377
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 20:31
что начнётся гормонизация отношений
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Г-н Сальник ранее утверждал, что он там какой-то кандидатский минимум по русскому сдавал какой-то профессуре, а тут такая засада
Или это малограмотные и всем хорошо известные журналюги из НГ его подставили?
Гафуров, внесите ясность, пожалуйста.
-------------------------------
Г-н Сальник ранее утверждал, что он там какой-то кандидатский минимум по русскому сдавал какой-то профессуре, а тут такая засада
Или это малограмотные и всем хорошо известные журналюги из НГ его подставили?
Гафуров, внесите ясность, пожалуйста.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1483
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 21:40
Цитата:
Исправил, спасибо.
Народные новости тоже редактируются. И тоже при редактировании я замечаю не все ошибки.
dvb:
что начнётся гормонизация отношений
что начнётся гормонизация отношений
Исправил, спасибо.
Народные новости тоже редактируются. И тоже при редактировании я замечаю не все ошибки.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.12.18
- Сообщений:
- 67
На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 23:30
Цитата:
Не надо фантазировать, по русскому со школы у меня была наивысшая оценка 2. Средний балл 1,5. Я преподам сказал, что они мне всё равно поставят положительную оценку, с учётом участия в школьных олимпиадах по точным наукам. Мой родной язык - язык формул. Когда начинают меня учить грамоте, я прошу не путаться под ногами. Имея переписку с с образованными по определённому профилю спецами, никогда не обращаю внимание на грамотёшку, главное смысл. А грамматические ошибки всегда на этом уровне - норма. Следить за этим, называется блох ловить (ведь бывают и очепятки).
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 01.12.2022 - 23:33]
dvb:
минимум по русскому сдавал какой-то профессуре
минимум по русскому сдавал какой-то профессуре
Не надо фантазировать, по русскому со школы у меня была наивысшая оценка 2. Средний балл 1,5. Я преподам сказал, что они мне всё равно поставят положительную оценку, с учётом участия в школьных олимпиадах по точным наукам. Мой родной язык - язык формул. Когда начинают меня учить грамоте, я прошу не путаться под ногами. Имея переписку с с образованными по определённому профилю спецами, никогда не обращаю внимание на грамотёшку, главное смысл. А грамматические ошибки всегда на этом уровне - норма. Следить за этим, называется блох ловить (ведь бывают и очепятки).
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 01.12.2022 - 23:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 569
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 08:59
Цитата:
М.б. он имеет в виду тех, кто в чатах сидит сутками?
olegggon:
М.б. он имеет в виду тех, кто в чатах сидит сутками?
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 10:01
Цитата:
Я тоже сначала так подумал, но в конце он написал "ку", значит он имел ввиду жителей планеты Плюк.
Skeptic:
М.б. он имеет в виду тех, кто в чатах сидит сутками?
М.б. он имеет в виду тех, кто в чатах сидит сутками?
Я тоже сначала так подумал, но в конце он написал "ку", значит он имел ввиду жителей планеты Плюк.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20324
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 13:58
Цитата:
Хм..
А каков смысл сия написанного?
Salnik Anatoliy:
никогда не обращаю внимание на грамотёшку, главное смысл
никогда не обращаю внимание на грамотёшку, главное смысл
Хм..
А каков смысл сия написанного?
-
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