Отправлено: - 23:30

dvb:

минимум по русскому сдавал какой-то профессуре

[Исправлено: Salnik Anatoliy, 01.12.2022 - 23:33]

Цитата:Не надо фантазировать, по русскому со школы у меня была наивысшая оценка 2. Средний балл 1,5. Я преподам сказал, что они мне всё равно поставят положительную оценку, с учётом участия в школьных олимпиадах по точным наукам. Мой родной язык - язык формул. Когда начинают меня учить грамоте, я прошу не путаться под ногами. Имея переписку с с образованными по определённому профилю спецами, никогда не обращаю внимание на грамотёшку, главное смысл. А грамматические ошибки всегда на этом уровне - норма. Следить за этим, называется блох ловить (ведь бывают и очепятки).