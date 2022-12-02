Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 784 мм рт.ст.
  • 61% влажность
  • СВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45639
Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
Отправлено: 02.12.22 - 12:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 декабря в "ДК "Мирас" должна была состояться встреча главы региона по переводу региона в свой часовой пояс. Ее в конце ноября анонсировал экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Но 1 декабря он покинул пост главы региона.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8887
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 12:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
встреча Кумара Аксакалова с населением по переводу времени и другим актуальным вопросам переносится на другой срок,

А будет ли смысл?
Присмотритесь...

Новый аким Кумар ИРГИБАЕВИЧ и бывший ректор КГУ Алма ИРГИБАЕВНА
Да, та самая, которая слизав часть статьи из комсомольской правды в соцсетях написала заметку, что возвращать время не надо.
Потом правда попала в поле антикоррупционщиков по подозрению в растрате вузовского бюджета в личных целях... потом отчислена из ряда "одобрямсов", разжалована из руководителей университета и скрылась в неизвестном направлении.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1104
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 13:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда,опять выходцы из племени тумба-юмба,будут доказывать что какая разница,когда спеет банан. Главное же что спеет.. Ей богу позорище.. Опять спорить,что белое-это белое. Верните наше природное время и не позорьтесь!
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1269
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 13:35
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Присмотритесь...


Блат и сестла? :lol:

Да, теперь новый аким если и встретится, то скажет: "Вопрос неизвестный мне! Давайте мы подумаем-подумаем над этим" и через 2-3 месяца (весной, когда будет уже неактуально!) снова выдадут какой-нибудь фейковый "опрос" карманных мажилисменов или от имени педагогов скажут, что "вопрос педагогами области не поднимался".
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20324
Re: Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской...
Отправлено: 02.12.22 - 13:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо требовать, чтоб Архимеда или кого там, поставили на место!
Твари ли мы дрожащие?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25564
Потерянные во времени - Встреча по переводу Костанайской области в свой часовой пояс вновь переносится
Отправлено: 02.12.22 - 14:03
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Твари ли мы дрожащие?

Право имеете... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS