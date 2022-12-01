Re: Подгузники по требованию - За чей счет снабжала интернат...

Отправлено: - 23:47

......пипец должность за подгузники.



Жумагали попросила Абельдинову найти среди пациентов Пешковского центра подходящую пациентку. Абельдинова подыскала недееспособную М, у которой нет родственников. Для нее подготовили фиктивное письмо о том, что ее якобы на три месяца забирают в Астану знакомые. После этого М. вывезли в столичный пансионат, где она работала, но в итоге сбежала.

...камышовый рай или что в стране творится? Может кто ответить?