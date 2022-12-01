Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 783 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • С-СВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45637
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 20:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На продолжающемся в Катаре чемпионате мира по футболу прошли очередные четыре матча третьего тура группового этапа, по результатам которых определились три обладателя путевок в 1/8 финала в группах «С» и «D».
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20321
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 21:21
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Симпотичная девушка..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20321
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 21:22
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой же у нее.... Флаг...

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20321
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 21:24
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут, красивые...
Красивые очертания флага..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20321
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 21:25
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем ЧМ 2022 порадовал..
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1483
Re: Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по...
Отправлено: 01.12.22 - 21:50
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вижу, что обсуждение пошло совсем не в ту сторону - статья о конкретных матчах и конкретных командах. Все, что вокруг ЧМ, обсуждайте во флуде пожалуйста.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20321
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 02.12.22 - 03:03
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемпионат Мира прежде всего праздник и он целостен для меня..
Ну да ладно..

Ну хоть Германия не проиграла Косте..

Ну и очередные Герои..
Первое в группе с выходом на Хорватов кажется..



[Исправлено: 111, 02.12.2022 - 03:31]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20321
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 02.12.22 - 03:36
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Испанцы потихоньку слили немцев?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20321
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 02.12.22 - 08:33
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и вслед за Германией, прощай и Бельгия..
0:0..
Марокко и Хорваты рулят в группе..
Бельгийцы не вышли в плей офф ЧМ впервые за 24 года..

Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS