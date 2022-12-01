Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Костанайской области назначен новый аким
В Костанайской области назначен новый аким
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45637
В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 14:18
Кумар Аксакалов был первым секретарем Урицкого райкома ЛКСМК (1989-1991); главным инженером совхоза (1991-1992). С 1998 года по 2004 год работал сначала акимом Мендыкаринского района, а затем акимом Тарановского района Костанайской области.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8885
В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 14:18
Цитата:
...перекрестились все, даже правоверные.
...и мы счастливы!!!!!
Теперь вопрос, кто пойдет с народом возврат времени обсуждать? Новому надо понравиться. Думаю, надо прислушаться.
[Исправлено: yudjin, 01.12.2022 - 14:20]
Архимед Мухамбетов освобожден от должности акима Костанайской области,
...перекрестились все, даже правоверные.
...и мы счастливы!!!!!
Теперь вопрос, кто пойдет с народом возврат времени обсуждать? Новому надо понравиться. Думаю, надо прислушаться.
[Исправлено: yudjin, 01.12.2022 - 14:20]
a
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 09.11.12
- Сообщений:
- 38
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 14:26
Область будет Кумарить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13223
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 14:43
Цитата:
Обиженные повылазили
Если тебя Архимед в детстве покусал это не значит что все его ненавидят))
Цитата:
Третьего будет встреча с активом населения
Туда приедет Ведлер и ее ручной мальчишка
Аким скажет что вопрос перевода времени актуальный
Будем рассматривать, изучать
Всё на этом)))
yudjin:
перекрестились все, даже правоверные. ...и мы счастливы!!!!!
перекрестились все, даже правоверные. ...и мы счастливы!!!!!
Обиженные повылазили
Если тебя Архимед в детстве покусал это не значит что все его ненавидят))
Цитата:
yudjin:
Теперь вопрос, кто пойдет с народом возврат времени обсуждать? Новому надо понравиться. Думаю, надо прислушаться.
Теперь вопрос, кто пойдет с народом возврат времени обсуждать? Новому надо понравиться. Думаю, надо прислушаться.
Третьего будет встреча с активом населения
Туда приедет Ведлер и ее ручной мальчишка
Аким скажет что вопрос перевода времени актуальный
Будем рассматривать, изучать
Всё на этом)))
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 183
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 17:14
Молодец Архимед. Он то знал, когда его снимут. По-этому дебаты по переносу часового пояса на 6 декабря назначил. А теперь он как бы и не виноват. Время назначил, но не успел.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4108
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 18:05
Аллилуйя
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5635
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 18:12
Вроде бы их местных, послужной список обычного чиновника и везде не выше зама,уже в возрасте. Почему молодых не двигают, эти старики только исполнители, ну что же посмотрим.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 215
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 18:56
abaika95, А "вас" никто "главным" тут не назначал, так что слесте с белой лошади и сидите тихо тихо! Слушайте как уже часы переводят!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20319
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 19:54
Интересно, все районы и города, где он был акимом, процветали и процветают?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25563
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 21:31
Куда Архимеда - Подевали?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13223
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 21:49
Цитата:
А причем здесь вы?
Меня новый аким седня просит придти
Спрашивает
Подскажите Абайка что там в теме перевода времени? Как поступить?
Я советую
Если вам сверху разрешат в плане дешевого популизма угодить кучке нытиков которые через пол года забудут ваше решение перевести время-то переводите
Если же хотите прослыть принципиальным человеком при этом нажив врагов мух которые постоянно будут жужжать зимой по этой теме то не переводите
Дело ваше
Он сказал подумает
Tenkisch:
abaika95, А "вас" никто "главным" тут не назначал, так что слесте с белой лошади и сидите тихо тихо! Слушайте как уже часы переводят!
abaika95, А "вас" никто "главным" тут не назначал, так что слесте с белой лошади и сидите тихо тихо! Слушайте как уже часы переводят!
А причем здесь вы?
Меня новый аким седня просит придти
Спрашивает
Подскажите Абайка что там в теме перевода времени? Как поступить?
Я советую
Если вам сверху разрешат в плане дешевого популизма угодить кучке нытиков которые через пол года забудут ваше решение перевести время-то переводите
Если же хотите прослыть принципиальным человеком при этом нажив врагов мух которые постоянно будут жужжать зимой по этой теме то не переводите
Дело ваше
Он сказал подумает
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 22:51
Цитата:
Если сравнивать СКО и нашу область. То наш Лас-Вегас а тот Мухосранск. Так что можете все дружно поздравлять нового акима с повышением)
111:
Интересно, все районы и города, где он был акимом, процветали и процветают
Интересно, все районы и города, где он был акимом, процветали и процветают
Если сравнивать СКО и нашу область. То наш Лас-Вегас а тот Мухосранск. Так что можете все дружно поздравлять нового акима с повышением)
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 23:01
Один пришёл, другой ушёл. Нам это не че не даст. А вот если бы выбрали своего, например Марикджана. Я б пришёл к ниму в кабинет с ляшкой конины, мы б с ним договорились что я буду министром дорог области. А через 5 лет уволился с бабками. Купил бы дом на берегу моря. Сидел бы на крыльце в цветных шортах и панаме и курил бы кубинские сигары. И пофиг было че обо мне на форуме говорят в какой то далёкой стране)))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9041
В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 02.12.22 - 01:04
Цитата:
Взрослый человек,а радуется как дитя.
Да ,ни жарко ни холодно от этих назначений.
Так же тут все радовались когда святой наконец то ушёл,пришёл Садвокасов и что ,что изменилось?
Потом Садвокасов оказался плохой,пришёл Архимед,тоже не годится.
Я готов сейчас поспорить с любым ,что через некоторое время и Кумар будет плохой,даже если часы вам переведёт,сначала будете петь дифирамбы ,а через время забудете и опять всё засрёте.
Никогда не понимал людей у которых их благополучие зависит от царя,бая,акима.
Моё благополучие ,зависит только от меня самого,но никак не от Архимеда или Кумара.
yudjin:
...перекрестились все, даже правоверные. ...и мы счастливы!!!!!
...перекрестились все, даже правоверные. ...и мы счастливы!!!!!
Взрослый человек,а радуется как дитя.
Да ,ни жарко ни холодно от этих назначений.
Так же тут все радовались когда святой наконец то ушёл,пришёл Садвокасов и что ,что изменилось?
Потом Садвокасов оказался плохой,пришёл Архимед,тоже не годится.
Я готов сейчас поспорить с любым ,что через некоторое время и Кумар будет плохой,даже если часы вам переведёт,сначала будете петь дифирамбы ,а через время забудете и опять всё засрёте.
Никогда не понимал людей у которых их благополучие зависит от царя,бая,акима.
Моё благополучие ,зависит только от меня самого,но никак не от Архимеда или Кумара.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 66
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать