Отправлено: - 14:43

yudjin:

перекрестились все, даже правоверные. ...и мы счастливы!!!!!

yudjin:

Теперь вопрос, кто пойдет с народом возврат времени обсуждать? Новому надо понравиться. Думаю, надо прислушаться.

Цитата:Обиженные повылазилиЕсли тебя Архимед в детстве покусал это не значит что все его ненавидят))Цитата:Третьего будет встреча с активом населенияТуда приедет Ведлер и ее ручной мальчишкаАким скажет что вопрос перевода времени актуальныйБудем рассматривать, изучатьВсё на этом)))