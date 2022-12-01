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≡ Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45636
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 20:00
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На продолжающемся в Катаре чемпионате мира по футболу прошли очередные четыре матча третьего тура группового этапа, по результатам которых определились три обладателя путевок в 1/8 финала в группах «С» и «D».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Re: Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по...
Отправлено: 01.12.22 - 20:00
#1
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Поляки, Казахстан с вами!
Весь мир с вами!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Re: Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по...
Отправлено: 01.12.22 - 20:04
#2
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Герой Чемпионата.
Не по званию..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Re: Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по...
Отправлено: 01.12.22 - 20:14
#3
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Re: Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по...
Отправлено: 01.12.22 - 20:16
#4
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Re: Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по...
Отправлено: 01.12.22 - 20:17
#5
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 20:29
#6
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Хм..
Германия закрыв себе рты, закрыла и свой профессионализм?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Re: Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по...
Отправлено: 01.12.22 - 20:35
#7
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Разачарование дня - Хорватия Марокко..
Или Мароко..

pic upload
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Re: Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по...
Отправлено: 01.12.22 - 20:50
#8
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И что там с Уругваем?
Или все таки Корея?

upload image
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 21:03
#9
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Даже есть епонские болельщицы..
А не просто кикаки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 21:07
#10
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Красавицы мороканочки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 21:08
#11
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Камерунки то тоже ниче..
Можно такую третьей женой..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 21:19
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Манекен?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 21:19
#13
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Вроде как казашка..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20318
Определились еще три участника плей-офф чемпионата мира по футболу
Отправлено: 01.12.22 - 21:20
#14
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Красивая болельщица..

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